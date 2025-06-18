Дома, земельные участки, автомобили и даже склеп. Чем владеет семья судьи КСУ с миллионными доходами

Заработная плата судьи в 2024 году составила 4 311 146 гривен

Судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук за прошлый год заработала более 4 миллионов гривен и получила от отца в подарок авто стоимостью 1 383 708 гривен. После того как она стала судьей КСУ, ее муж и отец купили по машине.

Дома, квартиры, земельные участки и склеп

Об этом говорится в декларации Грищук за 2024 год, обнародованной на сайте НАПК. Судья владеет жилым домом в селе Рокитное Львовской области площадью 373,4 квадратных метра. Также у нее есть две квартиры во Львове. Кроме того, Оксана Грищук с 2023 безвозмездно пользуется квартирой в Киеве площадью 127,6 квадратных метров. Ее владельцем указана Кучма Оксана Остаповна. Вероятно, это сестра мужа Грищук (он Кучма Маркиян Остапович). В собственности судьи также несколько земельных участков.

Оксана Грищук. Фото с ее Facebook-страницы

У мужа судьи два жилых дома во Львове и земельный участок 1200 квадратов во Львовской области. Интересно, что согласно декларации Оксаны Грищук, ее отец имеет в собственности склеп стоимостью 55 тысяч гривен (столько он стоил на момент приобретения в 2009 году). Склеп — это наземное или подземное отдельное капитальное сооружение или особая ниша в церкви или храме, предназначенная для захоронения.

Транспортные средства

Ее семья владеет тремя автомобилями. Все они приобретены после того, как Грищук стала судьей Конституционного Суда. Она приняла присягу судьи КСУ 19 мая 2022 года.

С мая 2024 года в собственности судьи Toyota Yolanda 2019 года выпуска. На момент покупки машина стоила 1 383 708 гривен. Муж в 2022 году приобрел TOYOTA RAV4 2021 году выпуска за 936 881 гривну. В собственности отца с 2023 года FORD BRONCO, выпущенный в 2021 году, на момент приобретения авто стоило 645 324 гривны, как указано в декларации.

Доходы

Заработная плата Оксаны Грищук в 2024 году составила 4 311 146 гривен, ее мужа — 528 000 гривен. Заработная плата отца — 127 793 гривны, также он получил 36 720 гривен стипендии НАПрНУ и 276 920 гривен пенсии.

Согласно декларации, в 2024 году Оксана Грищук получила от отца подарок в неденежной форме на сумму 1 383 708 гривен. Судя по всему, это был автомобиль Toyota Younglander, указанный в ее декларации (сумма совпадает).

Скриншоты из декларации Оксаны Грищук

Как сообщал "Телеграф", семья судьи районного суда Белой Церкви Анна Рыжко имеет миллионные доходы, но все равно получает субсидию и государственную помощь. При этом помощь ей оплачивает не только правительство Украины, но и правительство Нидерландов.