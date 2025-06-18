Затишшя перед бурею: чому українцям варто бути насторожі 19 та 20 червня

Геомагнітна погода знову підготувала "подарунки"

Нарешті земляни можуть видохнути й перепочити від магнітної бурі. Однак сонячна активність затихне ненадовго і вже найближчими днями шторм поновиться. Почне він вирувати зі середньою силою.

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних штормів, який є на сайті Meteoagent, що складається на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 18 червня Земля перебуває у стані спокою, але це ненадовго.

Вже 19 червня, тобто у четвер, очікується новий середній геомагнітний шторм в майже 4 бали силою. Наступного дня, 20 червня, він підвищиться до сильних 5 балів і стане "червоним". Однак шторм триматиметься всього добу і 21 червня має завершитись.

Пояснимо, що вчені оновлюють цей графік кожні 10 хвилин, адже постійно змінюється сонячна активність. Тому прогноз може не виправдовуватись протягом доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що категорично не можна робити протягом середи, 18 червня, щоб не зібрати маленький врожай, не попрощатись з добробутом або не вкоротити собі віку.