Європейцям готують "сюрпризи": Україна дізналася про плани Москви

Інформація буде передана союзним країнам

Україна отримала інформацію про те, що Росія готує нові воєнні операції на території Європи. Однак на тлі цього спостерігається інтелектуальна деградація російського керівництва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі із начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Про це він повідомив у своєму telegram-каналі.

За словами глави держави, Україні стали відомі нові деталі щодо ситуації в оборонному комплексі країни-агресора і стали зрозумілі основні її болючі точки. При цьому він анонсував нові удари, які мають призвести до послаблення російського військового потенціалу.

Зеленський також зазначив, що плани щодо підготовки нових російських операцій будуть передані європейським союзникам.

"Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя", — написав він.

Також він додав, що санкції суттєво б’ють щодо російської економіки, що підтверджує правильність курсу на посилення економічного тиску.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із окупантами. До списку, зокрема, входять відомі особи в українській політиці.