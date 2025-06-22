Ворог наступає, але... Сирський розповів про ситуацію в Сумській та Курській областях

Російське командування змінило завдання для угрупування загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб

Успішна операція ЗСУ в Курській області зірвала масштабні плани росіян щодо наступу і змусила противника передислокувати низку своїх сил. Наразі українські військові контролюють частину території у Курській області, а у Сумській їм вдалося стабілізувати ситуацію.

Про це сказав Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський на зустрічі із журналістами, де був присутнім кореспондент "Телеграфа". Він нагадав, що операція дозволила не допустити "взяття" ворогом Покровська, адже йому довелося розтягнути свої сили.

"Ви пам’ятаєте, що свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тисяч. Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції" — зазначив Сирський.

Головком наголосив, що у квітні 2025 року російські частини (близько 60 тисяч осіб) отримали завдання переміститися на нові напрямки та поповнити наступальні угруповання на Запорізькому, Херсонському напрямках, щоб збільшити темп наступу. Проте активні дії ЗСУ у Глушківському районі Курської області не дали ворогові можливості втілити його плани у життя.

За підсумками ці частини були передислоковані на інші напрямки. Водночас одну з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, повернули знову на Курський напрямок.

Глушківський район Курської області на карті

"І зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушківському районі, на російській території.

З огляду на таку ситуацію, російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади ВС Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку", — розповів генерал.

У цій частині противник зараз веде наступальні події. Вони наразі зупинені на межі Кондратівки, Андріївки, Яблунівки, Юнаківки. Далі ця лінія виходить на державний кордон і переходить на територію Росії.

"Ситуацію там стабілізовано. За цей час ми відбили й повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися через тиждень від 200 до 700 метрів", — додав головком.

Де знайдуться Кондратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка на карті

Юнаківка на карті на відстані

Сирський наголосив, що українським угрупованням керує бригадний генерал Олег Апостол, призначений на посаду командувача Десантно-штурмовими військами.

"Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2025 року російський президент Володимир Путін приїхав до Курської області. Він нібито провів зустріч із волонтерами та відвідав місто, де розташована Курська АЕС — Курчатов.