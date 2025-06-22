Перепало екснардепам і не тільки: Зеленський ввів нові санкції за "співпрацю з окупантом" (повний список)

До списку увійшли 13 осіб та 8 компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які "співпрацюють із окупантом". До списку, зокрема, входять екснапдепи та відомі підприємці.

Відповідний указ (№417) було опубліковано на сайті президента. За словами глави держави, це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, "вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту".

Санкції 22 червня введено проти 13 осіб та 8 компаній, з яких дві зареєстровані в РФ, решта — на Кіпрі.

Хто у списку:

Нардеп-утікач Артем Дмитрук;

Мєнчаков Едуард (тренер з боксу Едуард Менчаков (працює на "Ахмат");

Ряшин Владислав (кінопродюсер, президент кінокомпанії Star Media);

Онищенко Олександр (екснардеп, у квітні минулого року заочно ухвалили вирок у справі про присвоєння 740 мільйонів гривень через "Укргазвидобування");

Анікєєв Олександр (підприємець, керуючий санаторієм "Золотий пляж" у Ялті);

Тедер Гіллар (естонський бізнесмен, який рятував, за даними ЗМІ, свій ТРЦ у Криму).

Інші: Юрій Шумілов, Дрібан Віктор, Симоненко Аріадна, Рейнберг Лаурі, Полд Юрі, Тедер Рауно, Тавадян Арсен.

До вищевказаних осіб буде вжито низку заходів, таких як: позбавлення держнагород, блокування активів, обмеження торгових операцій та інші.

"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення", — додав президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп вигадав чергову причину не вводити санкції проти Росії.