Перепало екснардепам і не тільки: Зеленський ввів нові санкції за "співпрацю з окупантом" (повний список)
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До списку увійшли 13 осіб та 8 компаній
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які "співпрацюють із окупантом". До списку, зокрема, входять екснапдепи та відомі підприємці.
Відповідний указ (№417) було опубліковано на сайті президента. За словами глави держави, це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, "вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту".
Санкції 22 червня введено проти 13 осіб та 8 компаній, з яких дві зареєстровані в РФ, решта — на Кіпрі.
Хто у списку:
- Нардеп-утікач Артем Дмитрук;
- Мєнчаков Едуард (тренер з боксу Едуард Менчаков (працює на "Ахмат");
- Ряшин Владислав (кінопродюсер, президент кінокомпанії Star Media);
- Онищенко Олександр (екснардеп, у квітні минулого року заочно ухвалили вирок у справі про присвоєння 740 мільйонів гривень через "Укргазвидобування");
- Анікєєв Олександр (підприємець, керуючий санаторієм "Золотий пляж" у Ялті);
- Тедер Гіллар (естонський бізнесмен, який рятував, за даними ЗМІ, свій ТРЦ у Криму).
Інші: Юрій Шумілов, Дрібан Віктор, Симоненко Аріадна, Рейнберг Лаурі, Полд Юрі, Тедер Рауно, Тавадян Арсен.
До вищевказаних осіб буде вжито низку заходів, таких як: позбавлення держнагород, блокування активів, обмеження торгових операцій та інші.
"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення", — додав президент.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп вигадав чергову причину не вводити санкції проти Росії.