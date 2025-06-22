Европейцам готовят "сюрпризы": Украина узнала о планах Москвы

Информация будет передана союзным странам

Украина получила информацию о том, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы. Однако на фоне этого наблюдается и интеллектуальная деградация российского руководства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

По словам главы государства, Украине стали известны новые детали о ситуации в оборонном комплексе страны-агрессора и стали понятны основные ее болевые точки. При этом он анонсировал новые удары, которые должны привести к ослаблению российского военного потенциала.

Зеленский также отметил, что планы о подготовке новых российских операций будут переданы европейским союзникам.

"Будем информировать партнеров о фактах, которые получила наша разведка. Готовим совместные решения на совместную защиту, в частности, с Британией и Евросоюзом. Благодарю всех в мире, кто помогает нам защищать жизнь", — написал он.

Также он добавил, что санкции существенно бьют по российской экономике, что подтверждает правильность курса на усиление экономического давления.

Напомним, Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против физических и юридических лиц, которые сотрудничают с оккупантами. В список, в частности входят известные лица в украинской политике.