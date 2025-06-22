Сирський назвав найефективнішу сторону України у війні: це визнають навіть в Росії

Ефективність українських Deep Strike побічно підтверджують і в Росії

Далекобійні удари (Deep Strike) Сил оборони по території Росії є сильною стороною України. Ефект від них набагато перевищує затрати.

Про це сказав Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський на зустрічі із журналістами, де був присутній кореспондент "Телеграфу". За його словами, ефективність наших ударів приблизно в 15 разів перевищує наші затрати на ураження.

"Напевно, це одна з найсильніших наших сторін", — сказав Головком.

Сирський зазначив, що ефективність українських Deep Strike побічно підтверджують і у самій Росії.

"Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні.", — наголосив Сирський.

Також Головнокомандувач запевнив, що удари України вглиб території РФ продовжуватимуться. Ба більше, їх масштаби та дальність збільшуватимуться.

"З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Київ атакує критичну для війни порохову галузь Росії.