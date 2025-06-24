"Готується до запливу у Тисі". Курйозне відео з дикою твариною у Дніпрі насмішило мережу

Тварину побачили в районі лісопарку

У мережі завірусилось відео як косуля пливе через річку Дніпро. Тварина нібито подолала чималу відстань від лівого до правого берега.

Про це пишуть місцеві пабліки. Зауважимо, що коли саме сталась подія не відомо, однак вона розвеселила мережу.

"Козуля перепливла Дніпро. Тварину побачили в районі лісопарку у Сухачівці", — йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі зазначили, що тварина подолала таку відстань задля пошуку їжі, а хтось навіть нарікав на війну. Були і ті, хто жартували про підготовку до перепливання Тиси — бурхливої гірської річки на кордоні України та Румунії.

Додамо, що косулю побачили біля Діївського лісопарку (Сухачівський дендропарк) — переважно листяний лісовий масив біля житлових масивів Сухачівка, Парус та Червоний камінь у Дніпрі.

Для довідки

Козуля або сарна європейська — ссавець родини оленевих. Ці тварини схожі на маленьких оленів з відносно коротким тулубом. Мають довгі вуха, рудементований хвіст. Зазвичай рудуваті влітку та взимку сірі. Світле волосся на сідницях під хвостом утворює "дзеркало". У телят забарвлення плямисте.

Козуля

Самиці безрогі. Роги в самців прямі, невеликі, поставлені майже вертикально. Несуть по 3 відростки в кінцевій частині. Козулі добре плавають, і під час міграцій вільно перепливають навіть широкі річки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Тернополі також бачили козулю, яка переливала річку.