Ні кріт, ні миша: у полі помітили загадкову тварину, яку мало хто бачив на поверхні (відео)

Візуально — як рукав шуби, насправді — корисна дика тварина, яка може з'їсти весь город

У Червоній книзі України — чимало видів рослин та тварин. Є й там досить унікальні — таких не побачити майже ніде, окрім України. Деякі з них — відомі городні шкідники. Такого зняли на відео українські агрономи. Зазвичай сліпець ховається в землі, де їсть овочі та коріння. На поверхні його впізнає не кожен.

Український агроном SOKOLOV показав відео, де сліпець біжить по полю. Тварині увага не припала до душі, він навіть трохи гарчав.

Сліпець, або як його це називають сліпак чи зінське щеня може вирости до 35 сантиметрів завдовжки. Має нерозвинені очі, сховані під шкірною складкою. Саме тому і виникла назва — вважалось, що тварина сліпа або ж має лише зіниці. Живуть вони від Прикарпаття до Південного Уралу, переважно в степу чи лісостепу. Сліпці корисні для степу — саме на їхніх ходах та норах росте ковила, вони також гарно спушують землю. В Україні зафіксовані чотири види сліпаків, один з яких живе в нижньодніпровських пісках — цей вид міг повністю зникнути після підриву Каховської ГЕС. Сліпак — дика тварина, тож його не варто чіпати просто так.

Звичайний сліпак живе на Лівобережжі України

Незвичний вид сліпця, якого більшість уявляла схожим на крота, одразу викликала хвилю жартів. Його називали земляною торпедою, секретною зброєю України або є рукавом маминої шуби. Знайшлись і ті, хто пропонував знищувати тварину, як шкідника, але цього робити не можна — він занесений до Червоної книги, та й жорстокість не вихід — краще вивезти в степ.

Користувачі жартували, порівнюючи сліпака

Раніше "Телеграф" розповідав, що дикі тварини все частіша заходять до великих міст. Так, у Києві побачили лося.