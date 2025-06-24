"Готовится к заплыву в Тисе". Курьезное видео с диким животным в Днепре насмешило сеть

Животное увидели в районе лесопарка

В сети завирусилось видео как косуля плывет через реку Днепр. Животное якобы преодолело немалое расстояние от левого до правого берега.

Об этом пишут местные паблики. Заметим, что когда именно произошло событие неизвестно, однако оно развеселило сеть.

"Косуля переплыла Днепр. Животное увидели в районе лесопарка в Сухачевке", — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отметили, что животное преодолело такое расстояние для поиска пищи, а кто-то даже сетовал на войну. Были и те, кто шутил о подготовке к переплыву Тисы — бурной горной реки на границе Украины и Румынии.

Добавим, что косулю увидели возле Деевского лесопарка (Сухачевский дендропарк) — в основном лиственный лесной массив возле жилых массивов Сухачевка, Парус и Красный камень в Днепре.

Для справки

Козуля или серна европейская — млекопитающее оленьих. Эти животные похожи на маленьких оленей с относительно коротким туловищем. Имеют длинные уши, рудементированный хвост. Обычно рыжеватые летом и зимой серые. Светлые волосы на ягодицах под хвостом образуют "зеркало". У телят окрас пятнистый.

Козуля

Самки безрогие. Рога у самцов прямые, небольшие, поставлены почти вертикально. Несут по 3 отростка в конечной части. Косули хорошо плавают, и во время миграций свободно переплывают даже широкие реки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Тернополе также видели косулю, которая переливала реку.