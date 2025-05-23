Риби вже не ті: у Тернополі посеред ставка помітили незвичного "плавця" (відео)

Дивні часи: у ставі тепер ловлять не рибу, а лісових мешканців

Тернопільський став славиться своїм багатим водним світом — там водяться соми, щуки, судаки, лящі, коропи, товстолоби та інші види риб. Але такого мешканця водойми ніхто не очікував побачити.

Тернополянка Аліна Ханіна опублікувала відео, на якому видно, як козуля плаває в Тернопільському ставі.Тварина спокійно дісталася до берега та вибралася з води.

Ймовірно, молода тварина могла втекти з зоокутка, який розташований у сусідньому парку буквально через дорогу від ставу. Втім, також можливо, що рогата тварина прийшла з лісу, який розташований за озером.

Зараз, коли полювання заборонене під час війни, популяція диких тварин значно зросла. Місцеві мешканці розповідають, що козулі ходять селами цілими стадами. А раніше їх побачити в цих краях було справжньою рідкістю.

"Тваринка вже вирішила відкрити купальний сезон. Кого тільки не побачиш в Тернополі: то свині бігають, то качки по дворах ходять", — жартують у соцмережах.

Відео з оленятком, який вирішив поплавати, поширилось соцмережами. Багато користувачів жартують, що тепер у Тернопільському ставі можна зустріти не тільки рибу, а й рогатих тварин.

Раніше "Телеграф" писав, що грузинська свинка Пепа дивовижним чином врятувалася від смерті від руки м'ясника. Смішне відео потрапило до соцмереж.