Сонечка продовжують заповнювати Одесу: що спричинило їх нашестя (відео)

Сонечка не є небезпечними, однак можуть заважати

Одесу заповнюють жуки. Цьогоріч в кінці червня на півдні фіксують надзвичайно велику кількість сонечок. Червоні жуки із крапками, якими в інших обставинах люди милуються, наразі можуть навіть добряче покусати.

Таке нашестя в Україні не вперше. Пов'язано це, як розповідають ентомологи, зі зміною погодних умов. Велика кількість зелені та підвищена вологість спровокували збільшення кількості попелиці, якою харчуються сонечка. Відповідно — зросла й їхня кількість.

Через активну міграцію та вітер сонечка деякий час накопичуватимуться на узбережжі, потім їхня кількість зменшиться, частина — полетить в інше місце.

Що ж до небезпеки укусів — то вони відчутні більше ніж комарині, але при цьому в рідкісних випадках викликають алергічну реакцію. Чухати місце укусу не варто, щоб не занести інфекцію. Поки ж одесити, мешканці області та туристи намагаються існувати поруч з комахами, які у воді, на суші та навіть на сітках вікон високо над землею.

Довідково: в Україні зустрічається приблизно 80 видів сонечок з понад 5000 відомих. Українські сонечка жовті, оранжеві чорні з різною кількістю крапок. Найпоширеніше — семикрапкове, але є й ті в кого дві, 14 та навіть жодної крапочки.

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