Особенно опасно для детей и животных: ядовитое растение проникает в города Украины (фото, видео)

В период цветения растение отравляет воздух и обжигает кожу при контакте с солнцем. Где именно обнаружили и как оно действует?

Не сорняк, а опасное ядовитое растение. В Виннице посреди города заметили заросли борщевика. Это растение может доставить много хлопот, ведь его почти невозможно вывести.

Заметил борщевик на улице Черновола. Пора активного цветения припадает на июль, но местами он уже цветет.

Борщевик заметили в Виннице

Если сок попадает на кожу, вызывает серьезные ожоги при контакте с солнечным светом и сильную аллергию. Тяжесть ожогов зависит от количества сока и времени пребывания на солнце. Когда растение цветет, выделяет ядовитые вещества в воздух, которые навредят и без прямого контакта. Наиболее токсичный борщевик во время цветения – это почти все лето. Особенно опасен в жару. Часто страдают дети: стебли полые, из них делают трубки или свистки. В результате ожоги рта и губ.

Следствие ожога борщевиком

Борщевик иногда называют "местью Сталина", ведь именно по его указанию культуру начали завозить в Украину. Она оказалась непригодной для кормления скота и перекинулся в дикую природу. На Правобережье и западе Украины он распространен больше всего — захватил множество берегов рек, обочины дорог и т.д. Наиболее опасен борщевик Сосновского, но он может переопыляться с другими видами и создавать ядовитые гибриды.

Это несколькометровое растение (до 3,5 м высотой), которое растет и чрезвычайно быстро. Косить и корчевать его не очень эффективно, убивают борщевик только химическая обработка или постоянное скашивание. Если не давать борщевику расти, корень понемногу начинает погибать. Если скосить только один раз — он вырастает снова.

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