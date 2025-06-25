З Броварів до Києва не доїхати: авто в жахливому заторі, руху нема вже годину (відео)

На виїзді з Броварів утворилася масштабна тягнучка

У середу вранці, 25 червня, на Броварському проспекті утворився масштабний затор. За словами очевидців, рух паралізовано на виїзді з Броварів у напрямку Києва — автівки стоять уже понад годину.

Відео з місця події активно поширюють у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно довжелезну смугу з авто, що стоять щільною колоною.

Користувачі соцмереж пишуть, що транспорт майже не рухається.

В інших пабліках повідомляють, що затори спостерігаються майже по всіх Броварах.

Наразі причина затору наразі невідома. Водіїв закликають планувати маршрут заздалегідь та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.

Нагадуємо, що нещодавно у Києві на Броварському проспекті спалахнув маршрутний автобус. Інцидент стався між станціями метро "Лісова" та "Чернігівська".

Відео з місця інциденту опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах видно густий дим і полум’я, що охопило транспортний засіб.

За словами очевидців, автобус вигорів майже вщент. Патрульна поліція Києва повідомила, що у зв'язку із ліквідацією займання автобуса на проспекті Броварському, рух транспорту був ускладнений у напрямку мосту Метро.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві до кінця року частково перекриють один зі шляхопроводів. Причина — необхідність забезпечити безпечну експлуатацію споруди, яка потребує технічного втручання.