Надо успеть: в Гидрометцентре объяснили, что ждет урожай этим летом

Жатва стартует почти три недели раньше

Нынешняя жатва в Украине стартует раньше обычного и причина в аномальных погодных условиях. Весна и начало лета 2025 сместили привычные аграрные календари, заставив фермеров уже в июне выходить в поля.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, на юге страны жатва уже стартовала — и это почти на три недели раньше среднестатистических сроков. Все из-за весенне-летней засухи, которая значительно ускорила созревание ранних хлебов.

"В Черкасской области погодные условия для ранних хлебов сложились вполне благоприятно. Рекордно теплый март дал быстрый старт, а прохладные май и июнь несколько сдержали развитие растений. Впрочем, уже сейчас зерно достигло молочной, а кое-где и восковой спелости — на неделю раньше нормы", — рассказывает Постригань.

По его словам, сейчас в области хорошие условия для налива зерна, а наблюдения на тестовых полях свидетельствуют о достаточной продуктивности посевов: хоть они и невысокие, но имеют хорошее количество продуктивных побегов и зерен в колосе.

"Агрометеорологические условия, состояние посевов и прогнозы указывают: к старту уборочной кампании на большинстве площадей Украины необходимо быть готовыми с начала июля", — отмечает он.

Постригань подчеркивает, что погода — ключевой фактор. В сухую и жаркую погоду жатва проходит быстро.

По его словам, по статистике 30–35% времени жатвы приходится на дождливые дни, когда выходить в поле невозможно. Худший пример — 2004 год, когда из-за аномальных осадков (три месячных норм) с конца июля до середины августа урожай первого класса буквально "перетек" в фуражное зерно. Речь о том, которое не отвечает требованиям к пищевому или посевному, поэтому используется исключительно как корм для животных

"В этом году мировые метеоцентры прогнозируют для Украины жаркое и сухое лето. Это значит, что уборку урожая нужно провести в кратчайшие сроки, чтобы не допустить осыпания зерна и минимизировать потери", — заключает Виталий Постригань.