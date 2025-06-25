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Янукович справді був на Ібіці? Чи можна вірити свіжому фото в мережі

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
ШІ прокоментував фото Януковича та Камінської Новина оновлена 25 червня 2025, 11:00
ШІ прокоментував фото Януковича та Камінської. Фото Колаж "Телеграфу"

Chat-GPT прокоментував скандальне фото

Мережу облетіла фотографія, на якій колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська стоїть поряд з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Але чи справді це фото правдиве?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Chat-GPT із запитанням про справжність фотографії. Він своєю чергою видав однозначну відповідь.

На задньому плані фото, на якому нібито зображено Януковича, був знаменитий знак нічного клубу "Pacha Ibiza" в Іспанії. ШІ звертає увагу на той факт, що колишній президент перебуває під міжнародними санкціями. Таким чином, його поїздка до країн ЄС, зокрема до Іспанії, була б надто проблематичною.

Слава Камінська нібито зустріла Януковича
Скриншот зі сторінки Слави Камінської

Санкції накладають обмеження на подорожі осіб, які потрапили під ці заходи. Таким чином, ШІ вважає, що теоретично Янукович не зміг би опинитися в Іспанії без порушення цих обмежень.

Chat-GPT вважає, що якщо фотографія була зроблена нещодавно, це викликає додаткові питання з огляду на вищесказане. Але він не виключає, що фото могло бути старим або ж на фотографії зовсім інша людина.

На думку ШІ, існує ймовірність, що фото підроблене або на ньому присутня схожа на Януковича людина.

До речі, прокоментувати фото поспішив колишній бізнесмен і проросійський політик, якого в Україні звинуватили у державній зраді за колабораціонізм із Росією Олег Царьов.

"Боже, яка нісенітниця — Янукович на Ібіці. Янукович — два метри на зріст. Щоб зняти його зверху вниз, треба бути ще вищим. Федорович не лише високий, а й великий. Навіть на задньому плані, з урахуванням перспективи, його обличчя було б більше, ніж у дівчини на першому плані.

Ну і найголовніше – ви багато бачили селфі з Януковичем? Він це не робить. Він би й не дозволив. Чому? Тому що він дуже поважає себе. У нього специфічне розуміння про те, як має поводитися поважна особа. До того ж він — особа, що охороняється. До нього так просто не підійдеш", — заявляє Царьов.

Він пише, що Янукович "не полетить Канари, тому що це неможливо у зв’язку з безпековими питаннями".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про батьків Віктора Януковича. Він був сином шахтаря та медсестри, мати померла в ранньому віці, а його виховувала мачуха.

Теги:
#Віктор Янукович #Ібіца #Штучний інтелект #Слава Камінська #Grok