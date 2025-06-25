Янукович справді був на Ібіці? Чи можна вірити свіжому фото в мережі
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Chat-GPT прокоментував скандальне фото
Мережу облетіла фотографія, на якій колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська стоїть поряд з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Але чи справді це фото правдиве?
"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Chat-GPT із запитанням про справжність фотографії. Він своєю чергою видав однозначну відповідь.
На задньому плані фото, на якому нібито зображено Януковича, був знаменитий знак нічного клубу "Pacha Ibiza" в Іспанії. ШІ звертає увагу на той факт, що колишній президент перебуває під міжнародними санкціями. Таким чином, його поїздка до країн ЄС, зокрема до Іспанії, була б надто проблематичною.
Санкції накладають обмеження на подорожі осіб, які потрапили під ці заходи. Таким чином, ШІ вважає, що теоретично Янукович не зміг би опинитися в Іспанії без порушення цих обмежень.
Chat-GPT вважає, що якщо фотографія була зроблена нещодавно, це викликає додаткові питання з огляду на вищесказане. Але він не виключає, що фото могло бути старим або ж на фотографії зовсім інша людина.
На думку ШІ, існує ймовірність, що фото підроблене або на ньому присутня схожа на Януковича людина.
До речі, прокоментувати фото поспішив колишній бізнесмен і проросійський політик, якого в Україні звинуватили у державній зраді за колабораціонізм із Росією Олег Царьов.
"Боже, яка нісенітниця — Янукович на Ібіці. Янукович — два метри на зріст. Щоб зняти його зверху вниз, треба бути ще вищим. Федорович не лише високий, а й великий. Навіть на задньому плані, з урахуванням перспективи, його обличчя було б більше, ніж у дівчини на першому плані.
Ну і найголовніше – ви багато бачили селфі з Януковичем? Він це не робить. Він би й не дозволив. Чому? Тому що він дуже поважає себе. У нього специфічне розуміння про те, як має поводитися поважна особа. До того ж він — особа, що охороняється. До нього так просто не підійдеш", — заявляє Царьов.
Він пише, що Янукович "не полетить Канари, тому що це неможливо у зв’язку з безпековими питаннями".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про батьків Віктора Януковича. Він був сином шахтаря та медсестри, мати померла в ранньому віці, а його виховувала мачуха.