Chat-GPT прокоментував скандальне фото

Мережу облетіла фотографія, на якій колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська стоїть поряд з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Але чи справді це фото правдиве?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Chat-GPT із запитанням про справжність фотографії. Він своєю чергою видав однозначну відповідь.

На задньому плані фото, на якому нібито зображено Януковича, був знаменитий знак нічного клубу "Pacha Ibiza" в Іспанії. ШІ звертає увагу на той факт, що колишній президент перебуває під міжнародними санкціями. Таким чином, його поїздка до країн ЄС, зокрема до Іспанії, була б надто проблематичною.

Скриншот зі сторінки Слави Камінської

Санкції накладають обмеження на подорожі осіб, які потрапили під ці заходи. Таким чином, ШІ вважає, що теоретично Янукович не зміг би опинитися в Іспанії без порушення цих обмежень.

Chat-GPT вважає, що якщо фотографія була зроблена нещодавно, це викликає додаткові питання з огляду на вищесказане. Але він не виключає, що фото могло бути старим або ж на фотографії зовсім інша людина.

На думку ШІ, існує ймовірність, що фото підроблене або на ньому присутня схожа на Януковича людина.

До речі, прокоментувати фото поспішив колишній бізнесмен і проросійський політик, якого в Україні звинуватили у державній зраді за колабораціонізм із Росією Олег Царьов.

"Боже, яка нісенітниця — Янукович на Ібіці. Янукович — два метри на зріст. Щоб зняти його зверху вниз, треба бути ще вищим. Федорович не лише високий, а й великий. Навіть на задньому плані, з урахуванням перспективи, його обличчя було б більше, ніж у дівчини на першому плані.

Ну і найголовніше – ви багато бачили селфі з Януковичем? Він це не робить. Він би й не дозволив. Чому? Тому що він дуже поважає себе. У нього специфічне розуміння про те, як має поводитися поважна особа. До того ж він — особа, що охороняється. До нього так просто не підійдеш", — заявляє Царьов.

Він пише, що Янукович "не полетить Канари, тому що це неможливо у зв’язку з безпековими питаннями".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про батьків Віктора Януковича. Він був сином шахтаря та медсестри, мати померла в ранньому віці, а його виховувала мачуха.