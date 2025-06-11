Шкіряні дивани, кондиціонер і телевізор всередині. Що відомо про таємну кімнату Януковича в Кабміні

Це була кімната за часів прем'єрства Януковича

У Кабінеті Міністрів ховалася таємниця, про яку не знали навіть чиновники. Тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович, який відомий секретними володіннями, зробив у будівлі уряду приховану кімнату, яка була захована за фальшивою шафою. Ця "капсула" була захищеною від прослуховувань.

Вона була розташована між робочим кабінетом Януковича і великою залою засідань уряду, на сьомому поверсі Кабміну. Це йдеться у матеріалі "Української правди".

Що це за кімната

Броньовані двері у "капсулу" були під виглядом дерев'яної шафи. Вони опломбовані і лише один працівник охорони міг зайти у цю кімнату, щоб впустити туди Януковича. Це і був вхід до кімнати. Усередині цього бункера були шкіряні меблі, телевізор, телефон, кондиціонер і навіть окрема система вентиляції.

Цього приміщення не було на планах і його облаштування тривали у таємниці. "Капсулу" також не перевіряли СБУ та працівники інших служб — обслуговували її лише люди Януковича. Коли прем'єр-міністеркою стала Юлія Тимошенко, її команда навіть не знала про існування цієї кімнати.

За словами очевидців, приміщення мало площу 10-12 квадратних метрів. "Підлога, стеля та стіни виконані з заліза, всередині там стоїть стіл і чотири стільці, всі меблі прозорі та в стилі хай-тек, — розповів співрозмовник "Української правди".

Навіщо ця кімната?

Існує багато версій. За деякими з них, це була "кімната безпеки" Януковича, якщо йому щось загрожуватиме. Також є версія, що ця "капсула" була призначена для таємних зустрічей і переговорів. Однак це лише здогадки, підтвердженої інформації про призначення цієї кімнати немає.

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