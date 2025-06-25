Chat-GPT прокомментировал скандальное фото

Сеть облетела фотография, на которой бывшая солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская стоит рядом с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Но действительно ли это фото правдивое?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Chat-GPT с вопросом о подлинности фотографии. Он в свою очередь выдал однозначный ответ.

На заднем плане фото, на котором якобы изображен Янукович, был знаменитый знак ночного клуба "Pacha Ibiza" в Испании. ИИ обращает внимание на тот факт, что бывший президент находится под международными санкциями. Таким образом, его поездка в страны ЕС, в том числе в Испанию, была бы слишком проблематичной.

Скриншот со страницы Славы Каминской

Санкции налагают ограничения на путешествия тех лиц, которые попали под эти меры. Таким образом, ИИ полагает, что в теории Янукович не смог бы оказаться в Испании без нарушения этих ограничений.

Chat-GPT считает, что если фотография была сделана недавно, это вызывает дополнительные вопросы, учитывая вышесказанное. Но он не исключает, что фото могло быть старым или же на фотографии вовсе другой человек.

По мнению ИИ, существует вероятность, что фото поддельное или на нем присутствует похожий на Януковича человек.

К слову, прокомментировать фото поспешил бывший бизнесмен и пророссийский политик, которого в Украине обвинили в государственной измене за коллаборационизм с Россией Олег Царев. В своем Telegram-канале он написал целый пост с возмущениями насчет этой фотографии.

"Боже, какая чушь — Янукович на Ибице. Янукович — два метра ростом. Чтобы снять его сверху вниз, надо быть еще выше. Федорович не только высокий, но и крупный. Даже на заднем плане, с учетом перспективы, его лицо было бы больше, чем у девушки на первом плане.

Ну и самое главное — вы много видели селфи с Януковичем? Он этого не делает. Он бы и не позволил. Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он — охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь", — заявляет Царев.

Он пишет, что Янукович "не полетит Канары, потому что это невозможно в связи с вопросами безопасности".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о родителях Виктора Януковича. Он был сыном шахтера и медсестры, мать умерла в раннем возрасте, а его воспитывала мачеха.