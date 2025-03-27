Особняк Януковича був під державною охороною РФ: де мешкав президент після втечі з України у 2014-му

Ймовірне помешкання втікача-президента коштувало понад 1 млн євро

Колишній президент України Віктор Янукович завжди славився любов’ю до всього розкішного — золоті батони, резиденція Межигір’я, квартира в елітному районі Києва, таємна дача тощо. Після втечі з України він оселився у Росії, як цар у власних покоях. Тоді його новим прихистком було котеджне містечко в Ростові-на-Дону — там його особняк перебував під державною охороною.

Нове імовірне помешкання президента-втікача, після його втечі у 2014-му, розташоване у котеджному містечку, межує зі "школою поліції" — юридичним інститутом російського МВС. "Телеграф" вирішив з’ясувати, який вигляд мав будинок Януковича у Ростові-на-Дону.

Що відомо про особняк Януковича у Росії

Територія, де нібито мешкав Янукович, охоронялася, а доступ до неї мали тільки власники маєтків. Вартість помешкання у цьому районі становила приблизно 60 мільйонів російських рублів, що тоді дорівнювало майже мільйону євро. До ймовірного житла президента-втікача приїжджали журналісти ТСН у 2016 році. Адресу Віктор Федорович вказував сам, коли запрошував співробітників Генеральної прокуратури України для проведення слідчих дій.

Сусідами Януковича були високопосадовці та бізнесмени. Зокрема, полковник ФСБ, радник губернатора і мер якогось російського міста.

Фото: скірншот YouTube

Однак за інформацією журналістів ТСН, у цьому будинку Янукович імовірно не мешкав, а просто приходив "на ночівлю", коли приїздив до Ростова-на-Дону. До речі, який саме будинок належав президенту-втікачу, не відомо.

Варто зазначити, що в різний час з’являлися новини про можливе проживання Януковича не лише у Ростові-на-Дону, а й в інших містах РФ. Зокрема, у 2017 році видання "Медуза" стверджувало, що втікач-президент мешкає на колишній дачі маршала Будьонного у Баковці, що у Підмосков'ї. Проте, МВС Росії цю інформацію спростувало, зазначивши, що ця будівля використовується для обслуговування делегацій, а з 2012 року там ніхто не проживає.

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