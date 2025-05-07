Батько любив випити, а мама померла, коли синові було два роки. Що відомо про батьків Януковича

Виховувала Віктора бабуся, бо з мачухою його не прийняла

Колишній президент-утікач Віктор Янукович народився в бідності і без батьківського тепла, що залишило значний слід на його характері. Він був сином шахтаря і медсестри, мати померла у досить ранньому віці, а його виховувала мачуха.

Із названою матір’ю Віктор мав досить холодні стосунки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Віктора Януковича.

Що відомо про батьків Віктора Януковича

Батько президента-втікача

Віктор Федорович народився в селі Жуківка (Пивнівка) Єнакіївського району Донецької області, за офіційними даними. Саме там і пройшли його дитинство та юність.

Федір Янукович (батько Віктора) народився у 1923 році у Білорусі, в селі Януки Вітебської області. Після Другої світової війни Федір переїхав на Донбас. Там він працював машиністом паротяга. За деякими даними, він переселився через звинувачення у співпраці з німецькими окупантами під час війни і був засуджений до 10 років ув’язнення.

Так, прізвище Янукович було поширеним в ті часи і можна припустити, що йшлося про тезку Федора, а сам батько регіонала не зрадник. Проте, експрезидент зазначав, що його батько потрапив у полон під час війни.

За словами друга дитинства Януковича Юрія Целковського, батько Віктора полюбляв пропустити чарку. "Але, по суті, жили в одному будинку — бараку. Просто входи були з різних торців. Але він більше у бабки залишатися любив, з мачухою не зійшовся, а батько завжди не проти був хряпнути", — йшлося в російській газеті.

Мама Віктора Януковича

Ольга Леонова — росіянка за походженням. Вона працювала медсестрою в медсанчастині шахти "Юнком". Її не стало, коли Віктору було два роки. Її батько, дідусь Віктора Федоровича, був заможним селянином. Однак під час колективізації він рятував сім’ю від розкуркулення до заслання до Сибіру і виїхав на Донбас.

Після смерті матері, Федір одружився вдруге. Проте, стосунки Віктора з мачухою не склалися. Саме тому він переїхав до бабусі Кастусі, яка стала для нього вихователькою. Вона кругла сирота, працювала на шахті "Юнком" і під час війни була вивезена на примусові роботи до Німеччини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо маму зрадниці Ані Лорак. Вона свого часу віддала доньку в інтернат через бідність.