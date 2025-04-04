Вертолітний майданчик, спа-центр і тенісний корт: який вигляд має "чайний будиночок" Януковича в Криму
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На території маєтку — вертолітний майданчик, тенісний корт, спа-центр
Президент-втікач Віктор Янукович мешкав у розкішній резиденції "Межигір'я" — з великою кількістю золота, вишуканих меблів і вартісних картин. Окрім цього, політик мав нерухомість у Криму, зокрема віллу на березі Чорного моря.
Резиденція Януковича у Криму розташована у селищі Відрадне, між Ялтою і Нікітським ботанічним садом. Її почали будувати у 2004 році, коли політик обіймав посаду прем’єр-міністра.
Тоді Фонд державного майна передав ділянку під дачу санаторію "Чорноморець", а той — донецькій фірмі "Дельфін 2001". Територія оточена колючим дротом з високою огорожею та відеоспостереженням. Об'єкт перебуває під охороною. Дорога до вілли пролягає через санаторій "Чорноморський", але туди просто так не дістатися. Потрібно купувати путівку в санаторій.
Особняк передбачає жовту віллу під червоною черепицею, що займає площу у 2345 квадратних метрів. Резиденцію ще називають "чайним будиночком". Були чутки, що раніше там любив відпочивати другий президент України Леонід Кучма.
Будували розкішний маєток кримчани. Утім, місцеві обурювалися, що у день платили по 80 центів, а роботи було дуже багато. Тому працівники зазвичай там не затримувались.
На території маєтку збудували басейн, терасу з дерев’яними шезлонгами, а також паркову зону італійськими з пальмами, кипарисами, соснами і ялинами. Окрім цього, на віллі є спа-комплекс, будиночки для охорони та альтанки. Також є вертолітний майданчик, тенісний корт, штучне озеро і струмочки.
За огорожею будинку раніше були виноградні посадки. Є версія, що це були плантації Масандрівського винзаводу, частину яких викорчували, аби звести будинок. Землі під дачу відвела селищна рада. Вартість такої вілли оцінювали у 25 мільйонів доларів.
На кримській віллі Янукович грав у волейбол і на гітарі, ловив рибу та співав у караоке. У басейні був встановлений спеціальний температурний режим для політика. Тоді як грати в теніс політику заборонили медики через спеку на півострові.
Повідомляється, що після анексії Криму в "чайному будиночку" поселилась колишня дружина політика — Людмила Янукович. Там вона веде усамітнене життя. Водночас нерухомість зареєстрована на компанію, до якої причетні Олександр Янукович, ексміністр оборони України Павло Лебедєв і працівники спецслужб.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про віллу колишнього нардепа Віктора Медведчука в окупованому Криму. Туди приїжджав диктатор Путін.