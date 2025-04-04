Вертолітний майданчик, спа-центр і тенісний корт: який вигляд має "чайний будиночок" Януковича в Криму

На території маєтку — вертолітний майданчик, тенісний корт, спа-центр

Президент-втікач Віктор Янукович мешкав у розкішній резиденції "Межигір'я" — з великою кількістю золота, вишуканих меблів і вартісних картин. Окрім цього, політик мав нерухомість у Криму, зокрема віллу на березі Чорного моря.

Резиденція Януковича у Криму розташована у селищі Відрадне, між Ялтою і Нікітським ботанічним садом. Її почали будувати у 2004 році, коли політик обіймав посаду прем’єр-міністра.

Тоді Фонд державного майна передав ділянку під дачу санаторію "Чорноморець", а той — донецькій фірмі "Дельфін 2001". Територія оточена колючим дротом з високою огорожею та відеоспостереженням. Об'єкт перебуває під охороною. Дорога до вілли пролягає через санаторій "Чорноморський", але туди просто так не дістатися. Потрібно купувати путівку в санаторій.

В'їзд до вілли Януковича через санаторій "Чорноморець", фото "Української правди"

Особняк передбачає жовту віллу під червоною черепицею, що займає площу у 2345 квадратних метрів. Резиденцію ще називають "чайним будиночком". Були чутки, що раніше там любив відпочивати другий президент України Леонід Кучма.

"Чайний будиночок" Януковича в Криму, фото "Української правди"

Двоповерхова вілла Януковича біля Ялти, фото "Української правди"

Будували розкішний маєток кримчани. Утім, місцеві обурювалися, що у день платили по 80 центів, а роботи було дуже багато. Тому працівники зазвичай там не затримувались.

На будівництві вілли Януковича платили по 80 центів у день, фото "Української правди"

На території маєтку збудували басейн, терасу з дерев’яними шезлонгами, а також паркову зону італійськими з пальмами, кипарисами, соснами і ялинами. Окрім цього, на віллі є спа-комплекс, будиночки для охорони та альтанки. Також є вертолітний майданчик, тенісний корт, штучне озеро і струмочки.

Басейн на території маєтку Януковича, фото "Української правди"

Альтанка на віллі Януковича, фото "Української правди"

На віллі Януковича є вертолітний майданчик, фото "Української правди"

За огорожею будинку раніше були виноградні посадки. Є версія, що це були плантації Масандрівського винзаводу, частину яких викорчували, аби звести будинок. Землі під дачу відвела селищна рада. Вартість такої вілли оцінювали у 25 мільйонів доларів.

Подейкують, що частину виноградників викорчували для будівництва, фото "Української правди"

На кримській віллі Янукович грав у волейбол і на гітарі, ловив рибу та співав у караоке. У басейні був встановлений спеціальний температурний режим для політика. Тоді як грати в теніс політику заборонили медики через спеку на півострові.

Повідомляється, що після анексії Криму в "чайному будиночку" поселилась колишня дружина політика — Людмила Янукович. Там вона веде усамітнене життя. Водночас нерухомість зареєстрована на компанію, до якої причетні Олександр Янукович, ексміністр оборони України Павло Лебедєв і працівники спецслужб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про віллу колишнього нардепа Віктора Медведчука в окупованому Криму. Туди приїжджав диктатор Путін.