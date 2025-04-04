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Вертолітний майданчик, спа-центр і тенісний корт: який вигляд має "чайний будиночок" Януковича в Криму

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Як виглядає вілла президента-втікача Януковича в Криму Новина оновлена 04 квітня 2025, 10:28
Як виглядає вілла президента-втікача Януковича в Криму. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

На території маєтку — вертолітний майданчик, тенісний корт, спа-центр

Президент-втікач Віктор Янукович мешкав у розкішній резиденції "Межигір'я" — з великою кількістю золота, вишуканих меблів і вартісних картин. Окрім цього, політик мав нерухомість у Криму, зокрема віллу на березі Чорного моря.

Резиденція Януковича у Криму розташована у селищі Відрадне, між Ялтою і Нікітським ботанічним садом. Її почали будувати у 2004 році, коли політик обіймав посаду прем’єр-міністра.

Тоді Фонд державного майна передав ділянку під дачу санаторію "Чорноморець", а той — донецькій фірмі "Дельфін 2001". Територія оточена колючим дротом з високою огорожею та відеоспостереженням. Об'єкт перебуває під охороною. Дорога до вілли пролягає через санаторій "Чорноморський", але туди просто так не дістатися. Потрібно купувати путівку в санаторій.

Де вілла Януковича в Криму
В'їзд до вілли Януковича через санаторій "Чорноморець", фото "Української правди"

Особняк передбачає жовту віллу під червоною черепицею, що займає площу у 2345 квадратних метрів. Резиденцію ще називають "чайним будиночком". Були чутки, що раніше там любив відпочивати другий президент України Леонід Кучма.

"Чайний будиночок" Януковича
"Чайний будиночок" Януковича в Криму, фото "Української правди"
Вілла Януковича біля Ялти
Двоповерхова вілла Януковича біля Ялти, фото "Української правди"

Будували розкішний маєток кримчани. Утім, місцеві обурювалися, що у день платили по 80 центів, а роботи було дуже багато. Тому працівники зазвичай там не затримувались.

Резиденція Януковича в Криму
На будівництві вілли Януковича платили по 80 центів у день, фото "Української правди"

На території маєтку збудували басейн, терасу з дерев’яними шезлонгами, а також паркову зону італійськими з пальмами, кипарисами, соснами і ялинами. Окрім цього, на віллі є спа-комплекс, будиночки для охорони та альтанки. Також є вертолітний майданчик, тенісний корт, штучне озеро і струмочки.

Маєток Януковича як виглядає
Басейн на території маєтку Януковича, фото "Української правди"
Маєток Януковича біля Ялти
Альтанка на віллі Януковича, фото "Української правди"
Вертолітний майданчик на віллі Януковича
На віллі Януковича є вертолітний майданчик, фото "Української правди"

За огорожею будинку раніше були виноградні посадки. Є версія, що це були плантації Масандрівського винзаводу, частину яких викорчували, аби звести будинок. Землі під дачу відвела селищна рада. Вартість такої вілли оцінювали у 25 мільйонів доларів.

Вілла Януковича
Подейкують, що частину виноградників викорчували для будівництва, фото "Української правди"

На кримській віллі Янукович грав у волейбол і на гітарі, ловив рибу та співав у караоке. У басейні був встановлений спеціальний температурний режим для політика. Тоді як грати в теніс політику заборонили медики через спеку на півострові.

Повідомляється, що після анексії Криму в "чайному будиночку" поселилась колишня дружина політика — Людмила Янукович. Там вона веде усамітнене життя. Водночас нерухомість зареєстрована на компанію, до якої причетні Олександр Янукович, ексміністр оборони України Павло Лебедєв і працівники спецслужб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про віллу колишнього нардепа Віктора Медведчука в окупованому Криму. Туди приїжджав диктатор Путін.

Теги:
#Віктор Янукович #Крим #Вілла