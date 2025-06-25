Екзотичний рак нищить українську природу: в ставки запускають шкідливу тварину (фото, відео)
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Сигнального рака дехто випускає у водойми — це може знищити місцеву екосистему
В українських водоймах з’явився закордонний гість — інвазивний вид рака, завезений з Північної Америки. Сигнальний рак може знищити місцеві популяції річкових раків в Україні.
На масові оголошення про продаж сигнального рака для розведення звернув увагу співробітник кафедри зоології та екології тварин ХНУ імені В. Н. Каразіна Сергій Сидоровський. Він наголошує: "Один сигнальний рак може знищити локальну популяцію аборигенних раків". Він не тільки агресивний та витривалий, а й переносить смертельну хворобу — ракову чуму.
Загроза актуальна для України. Здебільшого його лише "розводять" у приватних ставках і продають онлайн, але перші особини вже могли потрапити у дику природу. Сергій Сидоровський каже — випуск інвазійних видів заборонений законом, та публікує відео, на якому автор зазначає, що випускає інший вид рака в ставок, сподіваючись, що він краще пристосується до складних екологічних умов.
У Європу цього рака завезли ще у 1970-х — надіялись, що стане комерційною заміною для місцевих раків, популяції яких стрімко зникали. Але експеримент вийшов з-під контролю. Витривалий північноамериканець почав активно витісняти корінні види й став розносником Aphanomyces astaci — грибка, що спричиняє ракову чуму. Для європейських видів ця хвороба фатальна.
Сигнальний рак має особливі прикмети — ці раки коричневого кольору різних відтінків, мають гладкий панцир, потужні клешні та яскраво білу чи бірюзову пляму на клешнях.
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