Там водяться справжні "монстри": під Києвом знайшли рай для рибалок (фото)

Тут можна піймати рідкісних коропів і не тільки

В Україні є чимало гарних місць для рибалки, зокрема і на Київщині. До прикладу, озеро Трофейне, де можна спіймати рибу вагою понад 2 кг.

"Телеграф" розповість, які особини водяться в цій водоймі. А також скільки коштує рибалка на цьому озері.

У мережі вже показали, яку величезну рибу можна виловити на цьому озері. До слова, рибалити тут можна цілодобово. У водоймі водяться короп, білий амур, короп кої, червоний карась, осетрові, судак, окунь будь-якого розміру. Усі ці риби відпускаються, якщо рибалка їх зловив. Також можна впіймати щуку, але забирати дозволено особин від 2 кг, усі інші відпускаються.

Рибалка на озері Трофейне

На озері Трофейне спіймали щуку

Щука на озері Трофейне

Тобто озеро Трофейне призначене виключно для спортивної рибалки. Окрім того, оплата стягується за кожну людину на території. Озеро знаходиться у селі Личанка, Київської області, Києво-Святошинський район.

Озеро Трофейне на карті

Вартість рибалки на озері Трофейна наступна:

1 зміна — 7:00-13:00, 600 грн;

2 зміна — 13:00-19:00, 600 грн;

цілий день — 7:00-19:00, 800 грн;

доба — 7:00-7:00, 1500 грн.

"Водойма призначена для підготовлених рибалок, які мають у своєму арсеналі необхідні снасті та спорядження, навички та розуміння риболовлі та принципів дбайливого ставлення до трофейної риби (будь-яка снасть на мирну рибу з 1 гачком, обов’язково наявність коропової люльки, підсака з м’якою мережею)", — йдеться на порталі озера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що понад півтори тонни риби за два дні виловили на одному зі ставків України.