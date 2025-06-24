Там водяться справжні "монстри": під Києвом знайшли рай для рибалок (фото)
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Тут можна піймати рідкісних коропів і не тільки
В Україні є чимало гарних місць для рибалки, зокрема і на Київщині. До прикладу, озеро Трофейне, де можна спіймати рибу вагою понад 2 кг.
"Телеграф" розповість, які особини водяться в цій водоймі. А також скільки коштує рибалка на цьому озері.
У мережі вже показали, яку величезну рибу можна виловити на цьому озері. До слова, рибалити тут можна цілодобово. У водоймі водяться короп, білий амур, короп кої, червоний карась, осетрові, судак, окунь будь-якого розміру. Усі ці риби відпускаються, якщо рибалка їх зловив. Також можна впіймати щуку, але забирати дозволено особин від 2 кг, усі інші відпускаються.
Тобто озеро Трофейне призначене виключно для спортивної рибалки. Окрім того, оплата стягується за кожну людину на території. Озеро знаходиться у селі Личанка, Київської області, Києво-Святошинський район.
Вартість рибалки на озері Трофейна наступна:
- 1 зміна — 7:00-13:00, 600 грн;
- 2 зміна — 13:00-19:00, 600 грн;
- цілий день — 7:00-19:00, 800 грн;
- доба — 7:00-7:00, 1500 грн.
"Водойма призначена для підготовлених рибалок, які мають у своєму арсеналі необхідні снасті та спорядження, навички та розуміння риболовлі та принципів дбайливого ставлення до трофейної риби (будь-яка снасть на мирну рибу з 1 гачком, обов’язково наявність коропової люльки, підсака з м’якою мережею)", — йдеться на порталі озера.
Раніше "Телеграф" розповідав, що понад півтори тонни риби за два дні виловили на одному зі ставків України.