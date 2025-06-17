Ви й не здогадувались: в магазинах продають українську рибу, яку всі вважають імпортною

Дорадо та сибас в магазинах не лише привізні

Дорадо, яку українці звикли вважати турецькою чи грецькою, все частіше вирощується безпосередньо в Україні. Сучасні рибні господарства створюють замкнуті системи з морською водою, у яких розводять морську рибу без жодного контакту з морем.

Споживачі купують охолоджену дорадо на полицях супермаркетів, не здогадуючись, що вона вирощена на українських фермах. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко.

"Це наші вирощують" — експерт про рибу з прилавків

За словами Охріменка, вітчизняне рибництво за останні роки зробило значний крок уперед. Тепер більшість морської риби, яка продається в магазинах, вирощується в Україні.

"От ви в магазині купуєте дорадо — і навіть не здогадуєтесь, що це українська (риба — Ред.). Серйозно. Це наші вирощують", — розповів економіст.

Він також зазначив, що технології дозволяють створювати умови для розведення морської риби навіть далеко від морського узбережжя:

"Просто вже навчилися "робити" морську воду. Це технологія, не більше", — додав експерт.

Дорадо в Сільпо, країна виробник вказується Туреччина

Також Охріменко звернув увагу на важливе рішення уряду — дозволити підприємцям мати ставки у приватній власності:

"Раніше була проблема — ставок не можна було мати у власності. Тепер вони зробили так, що ти ставок можеш тримати. Це дуже великий прорив", — заявив він.

Як в Україні вирощують морську рибу без моря

Українські фермери використовують рециркуляційні аквакультурні системи (RAS) — це спеціальні установки, в яких повністю імітуються умови морського середовища. Системи дозволяють контролювати солоність, температуру, насичення киснем і чистоту води. Саме в таких умовах вдається вирощувати дорадо, сібас, форель, осетрових та інші комерційні види.

Штучне вирощування осетрових в установках замкнутого водопостачання

Вирощування морської риби в фермерських господарствах

Технологія активно застосовується в Європі вже багато років, і зараз вона поширюється в Україні. Крім морської риби, у господарствах також вирощується багато прісноводної продукції. Зокрема, форелі на ринку — в надлишку.

Завдяки внутрішньому виробництву українські рибні ферми можуть забезпечувати охолоджену продукцію без імпорту, що зменшує логістичні витрати та час доставки. Проте на етикетках така риба все ще часто позначається як "морська", що вводить споживачів в оману.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скумбрія на межі вимирання і стане делікатесом. Хоча, у наших магазинах скумбрію поки що можна купити без проблем.