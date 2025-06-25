Экзотический рак уничтожает украинскую природу: в пруды запускают вредное животное (фото, видео)

Сигнального рака некоторые выпускают в водоемы — это может уничтожить местную экосистему.

В украинских водоемах появился зарубежный гость – инвазивный вид рака, завезенный из Северной Америки. Сигнальный рак может уничтожить местные популяции раков в Украине.

На массовые объявления о продаже сигнального рака для разведения обратил внимание сотрудник кафедры зоологии и экологии животных ХНУ имени В. Н. Каразина Сергей Сидоровский. Он отмечает: "Один сигнальный рак может уничтожить локальную популяцию аборигенных раков". Он не только агрессивен и вынослив, но и переносит смертельную болезнь — раковую чуму.

Угроза актуальна для Украины. В большинстве своем его только "разводят" в частных ставках и продают онлайн, но первые особи уже могли попасть в дикую природу. Сергей Сидоровский говорит, что выпуск инвазионных видов запрещен законом, и публикует видео, на котором автор отмечает, что выпускает другой вид рака в пруд, надеясь, что он лучше приспособится к сложным экологическим условиям.

В Европу этого рака завезли еще в 1970-х — надеялись, что станет коммерческой заменой для местных раков, популяции которых стремительно исчезали. Но эксперимент вышел из-под контроля. Выносливый североамериканец начал активно вытеснять коренные виды и стал разносчиком Aphanomyces astaci — грибком, вызывающим раковую чуму. Для европейских видов эта болезнь роковая.

Сигнальный рак имеет особые приметы – эти раки коричневого цвета разных оттенков, имеют гладкий панцирь, мощные клешни и ярко белое или бирюзовое пятно на клешнях.

Сигнальный рак с белыми пятнами на клешнях

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