Україну може чекати своя "Столітня війна": Кулеба розповів про песимістичний сценарій

Ситуація у Східній Європі може стати схожою на ситуацію на Близькому Сході.

Навіть якщо війну між Росією та Україною буде зупинено зараз, то не факт, що вона не розгориться із новою силою через умовні десять років. Відносини між двома країнами в цьому плані можуть стати більш схожими на Столітню війну між Англією та Францією.

Про це розповів колишній глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. За його словами, він побоюється, що саме на такий сценарій націлений Володимир Путін.

"Якщо відкрити Вікіпедію, то там написано "Столітня війна". Але це не означає, що вони щодня проводили військові операції. Вони там повоювали, потім 10 років нічого не відбувалося, а потім знову починають воювати. І воювали вони доти, доки всі сторони не визнали, що все, глухий кут. Ось результат, ми тут зупиняємось і відмовляємося від цього", — сказав Кулеба.

Дипломат нагадав, що саме коли Англія звільнила ресурси від війни, вона почала перетворюватися на найбільшу імперію. При цьому він висловив побоювання, що Путін спробує перетворити війну на аналог Столітньої або на щось, що нагадує події сучасного Близького Сходу.

"Країни існують, розвиваються, живуть своїм життям, але час від часу там спалахує війна. Чому? Тому що мотивація воювати з різних історичних, політичних, економічних, безпекових причин зберігається. Не можуть вони прийняти існування один одного", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Кулеба говорив, що Путін незабаром може напасти на якусь європейську країну. Він зазначив, що у Росії для цього залишається небагато часу.