Останній рубіж перед війною. Що утримає Путіна від нападу на НАТО

Норвезький міністр оборони пояснив, як Кремль "тестує" Європу

Росія ослаблена війною в Україні, однак диктатор Володимир Путін спробує напасти на країни НАТО. Але перед тим Європі будуть кинуті виклик, які знаходяться нижче порогу війни.

Про це в інтерв’ю сайту "Телеграф" розповів міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік. Він пояснив, що стане останнім рубежем перед війною.

Більше читайте у публікації: "Путін спробує напасти на НАТО, — інтерв’ю з міністром оборони Норвегії. Про тактику РФ, роль США та ППО для України".

— НАТО значно, значно, значно сильніше за Путіна. Він має ядерні спроможності, але в нього нема багатодоменності, яку має НАТО, і нема потужностей п’ятого покоління, які має Альянс. Ви ж бачили нещодавно в Ірані, на що здатні технології п’ятого покоління, — каже військовий експерт.

За його словами, росіяни не побачать, як наближаються F-35 чи бомбардувальники.

— Вони для них невидимі. Тож як у повітрі, так і в багатодоменному вимірі ми значно сильніші. Але [Путін] спробує і зробить це "тактикою салямі". Він буде нас тестувати — через гібридні методи, через атаки в кіберпросторі, як це вже відбувається зараз. Він буде загрожувати підводній інфраструктурі, — продовжує міністр.

На його думку, це буде виклик, бо все це — нижче від порогу війни.

— І це робиться для того, щоб нас роз’єднати, зробити слабшими у різний спосіб. Думаю, ми маємо дуже уважно стежити за енергетичним сектором, тому що Путін — експерт з енергетики. Він знає все про енергетичні ринки, особливо про нафту й газ, — вважає Торе О. Сандвік.

За його словами, Європа залежить від цього значно більше, аніж усвідомлює. Тож Путін спробує маніпулювати енергетичними системами.

— Я думаю, це останній рубіж перед прямою війною або спробою випробувати нас, атакувавши й поставивши під сумнів Статтю 5 НАТО (про колективну оборону. — Ред.). Єдиний спосіб цьому запобігти — стримування. Саме тому так важливо досягти 5% — і щоб зміцнити стійкість наших громадянських суспільств, і щоб продемонструвати військову спроможність, і щоб показати: якщо він спробує кинути нам військовий виклик, ми відповімо всіма засобами, — підсумував міністр оборони Норвегії.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які сценарії готує Росія для захоплення країн Балтії.