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Путін хоче перетворити Харків на Бахмут? Експерт попереджає про новий небезпечний план РФ

Автор
Денис Подставной
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Путін хоче перетворити Харків на Бахмут? Експерт попереджає про новий небезпечний план РФ

Росія, ймовірно, хоче наростити терор

Росія посилила обстріл мирних міст України. Смертоносний удар по Дніпру та обстріл Запоріжжя з РСЗВ можуть бути частиною нового плану росіян.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт та політолог Дмитро Снєгирьов у матеріалі "У Путіна новий план? Запоріжжя обстріляли потужною зброєю, чим дістають до міста і хто ще в небезпеці".

У статті Снєгирьов говорить про низку українських міст, яким може загрожувати небезпека. Серед них є Харків.

Що могла задумати Росія?

На думку Снєгірьова, ці удари можуть мати таку мету — тиск на політичне керівництво України перед майбутніми переговорами, щоб змусити нас піти на російський ультиматум з приводу територіальних поступок.

"План росіян полягає в тому, щоб перетворити ті обласні центри, про які я вже говорив (зокрема Дніпро), на щось на кшталт Бахмута. Це тактика випаленої землі. Це і буде використано для тиску на Україну та Сполучені Штати. Також це, можливо, буде використано для дестабілізації суспільних настроїв на підконтрольних територіях, насамперед в обласних центрах. Тому завдання окупантів спровокувати внутрішні міграційні процеси, створити хаос паніку та недовіру до дій центральних та місцевих органів влади", — вважає він.

Чим Росія може дістатись до Харкова

У ніч проти 25 червня Росія обстріляла Запоріжжя з РСЗВ. На думку експертів, це могла бути система Торнадо-С. Вона має максимальну дальність 120 кілометрів, що дозволяє їй дістати і до Харкова.

Довідка: "Торнадо-С" — це російська РСЗВ, призначена для ураження живої сили та техніки.

Також до Харкова дістають ударні дрони та балістика. Однак найнебезпечнішим для міста, на думку Снєгирьова, є можливість масштабування ударів із використанням С-300 (ЗРК, який може бити по наземним цілям).

"Кількість ракет у них велика, а строки придатності закінчуються. І тому росіянам треба їх утилізувати, але утилізація — це дорого. Тому, відповідно, утилізуватимуться у моменті завдання ударів по території України. Тобто вирішуватимуть для себе кілька питань", — сказав Снєгирьов

Варто зазначити, як пише "РБК-Україна", точна дальність стрільби радянських ракет С-300 по наземних цілях невідома. За різними оцінками може становити до 110-120 кілометрів. Тобто приблизно як у "Торнадо-С".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія атакувала Кременчук особливо небезпечною зброєю.

Теги:
#Харків #Вибух #Війна