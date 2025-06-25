У Путіна залишається небагато часу: Кулеба розповів, коли Росія може напасти на Європу

Для Москви незабаром настане момент "зараз чи ніколи"

Росія має дуже невеликий проміжок часу, щоб почати військову операцію проти однієї з європейських країн. Для Путіна така операція необхідна, щоб продемонструвати, що ні ЄС, ні НАТО нікого захистити не зможе.

Про це розповів колишній глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. За його словами, для Кремля найближчими роками настане момент "зараз чи ніколи".

Він зазначив, що в Європі це розуміють, оскільки дедалі частіше чутно заяви німецької розвідки про те, що Росія може напасти. При цьому розвідка Німеччини зазвичай не дуже часто робить подібні заяви.

"Усі називають один і той самий проміжок часу — протягом наступних п’яти років. Це умовно 2030 рік", — сказав Кулеба.

Дипломат зазначив, що це можна пояснити трьома чинниками: Путін буде готовий до того моменту, ЄС не завершить переозброєння та підійде час його розширення. Кулеба нагадав, що у Євросоюзі є свій аналог статті 5 НАТО про колективну оборону, а тому Росії потрібно поспішити провести атаку до того, як йому зможуть відповісти.

"Якщо Путін серйозно хоче продемонструвати, що ні ЄС, ні НАТО колективно нікого не захищають, що кожен сам за себе, то він може собі дозволити локальну військову операцію. І ці п’ять років будуть вирішальними, тому що далі йому буде надзвичайно дорого це робити", — додав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, у Росії переконані, що здатні досягти суттєвого прориву на фронті, а тому найближчим часом там варто очікувати на посилення тиску. У НАТО прогнозують, що літо 2025 року для України буде важким.