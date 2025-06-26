Путін допоміг КНДР збудувати ганебний корабель: ці деталі судна помітили не все, що це означає (фото)

Ці кораблі дуже важливі для КНДР

Есмінець КНДР, який мав стати гордістю Кім Чен Ин, а виявився неймовірною ганьбою для всього режиму після невдалого спуску на воду, ймовірно, був побудований за допомогою Росії. Як виявилося, весь цей час це було буквально "написано у нього на лобі".

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про чудо-зброю Кіма, до чого тут Росія і що це означає.

У травні увагу всього світу привернув увагу невдалий спуск на воду північнокорейського ескадреного міноносця класу Choe Hyon, який перекинувся просто на очах Кіма, присутнього на церемонії. Лідер Північної Кореї назвав це "катастрофічним провалом" і заявив про намір покарати винних. Інцидент, за оцінкою режиму, "миттєво зруйнував гідність та самоповагу держави".

Що відомо про корабель

Проєкт Choe Hyon

Choe Hyon — це найновіший тип північнокорейських есмінців з керованою ракетною зброєю. Головний корабель був закладений у травні 2024 року і спущений на воду всього за рік — 25 квітня 2025 року. Це був перший надводний корабель у Корейському народному флоті, оснащений радарами з фазованими антенними решітками та системою вертикального пуску.

Начинка:

За даними з відкритих джерел, флагманський корабель оснащений 74 вертикальними пусковими установками для чотирьох різних типорозмірів ракет (малі, середні, великі та надвеликі) у носі та на кормовій надбудові корабля.

Надвеликі пускові установки імовірно призначені для балістичних ракет типу Hyunmoo-4.4 або Hwasong-11. Ракета Hwasong-11, відома також як "вбивця авіаносців", має дальність польоту від 600 до 900 км і може бути оснащена ядерною або звичайною головною частиною до 4,5 тонн.

Малі та середні пускові установки призначені для зенітних ракет.

Великі установки можуть містити крилаті ракети, такі як Hwasal-2. Ці крилаті ракети з дальністю польоту до 2000 км здатні уражати кораблі та наземні цілі. Ракета може бути обладнана ядерною боєголовкою.

Флагманський корабель Choe Hyon

Корабель ганьби

Через місяць КНДР спускає на воду другий корабель типу Choe Hyon. Саме він і накрився мідним тазом, не встигнувши порадувати "володаря". Корабель отримав пошкодження, довго валявся на боці і зараз пішов на ремонт.

Другий есмінець класу Choe Hyon Фото: Maxar Technologies/Reuters

Що з ним сталося

Під час спуску 5-тисячотонного есмінця з причалу його корма занурилася першою, що спричинило пошкодження корпусу і втрату балансу. В результаті один його борт опинився під водою, а ніс залишився на стапелі. За оцінками південнокорейських військових, корабель ліг на борт і залишався в такому стані до початку червня.

Есмінець після аварії

"Товариш Кім Чен Ін спостерігав за всіма процесами під час аварії і дав серйозну оцінку: це неймовірна, неприпустима, серйозна, важка подія і злочин, викликаний необережністю, безвідповідальність і ненауковим емпіризмом", — відрапортувало Центральне телеграфне агентство Північної Кореї. Воно не повідомило, чи хтось постраждав під час аварії.

Чому корабель важливий для КНДР

Публічне визнання невдачі з есмінцем підкреслило, наскільки розвиток військово-морських сил важливий для Кім Чен Ина, вважає WSJ. Північна Корея оголосила себе ядерною державою, але має в своєму розпорядженні ракети в основному наземного базування, які легше виявити.

Зараз ВМС КНДР мають у своєму розпорядженні кораблі, які вважаються застарілими: 70 підводних човнів і 420 бойових кораблів, в основному ще часів СРСР.

Модернізація флоту дозволила б Кіму створити загрозу для США та Південної Кореї на морі і дала можливість для "другого удару", тобто гарантованої ядерної атаки у відповідь у разі першого удару противника. Саме тому лідер КНДР переймається будівництвом військових кораблів.

До чого тут росіяни

КНДР відкрито стала на бік Росії у війні в Україні. Кім посилає своїх солдатів на фронт, передає техніку, мільйони снарядів та ракети. Звичайно, все це не просто так. Крім грошей (наприклад, за солдатів ), зброї (наприклад, ППО та РЕБ) Росія може ділитися своїми технологіями. Про зацікавленість Кіма в них ще у 2024 році говорив глава МЗС України, а 2025 року підтверджували і в США.

Судячи з множинних ознак на прикладі з кораблями, ймовірно, Кім все ж таки отримав ці технології. Що про це каже:

Будівництво цих кораблів розпочалося на тлі зростання військової співпраці між двома країнами після вторгнення РФ до України;

У 2023 році Кім відвідував базу російського флоту у Владивостоці, і вже через півтора року перший північнокорейський есмінець був урочисто спущений на воду (Пхеньян заявив, що він був побудований приблизно за 400 днів. Це швидше, ніж будують подібні кораблі інші провідні військові держави).

Але The Wall Street Journal називає і більш очевидні факти, які можуть говорити про співпрацю. Їх можна побачити на самих кораблях. За словами старшого морського експерта військово-аналітичної компанії Janes Майка Планкетта, певні елементи дизайну нових есмінців чітко вказують на значний рівень участі Росії в їх розробці.

Це видно, наприклад, при порівнянні корейських кораблів з ескадреними міноносцями проєкту 11356, також відомими як фрегати класу "Адмірал Григорович". У них однакові корми та ніс.

Есмінець Кіма також видає вилиця (лінія перетину борту з корпусом) – вона абсолютно однакова у російського та корейського кораблів, зазначає Планкетт.

Головною відмінністю північнокорейського корабля є довжина. КНДР зробила його більше, щоб запхати туди більше зброї. Але навіть у цьому випадку це навпаки говорить про допомогу РФ. На думку експерта, оскільки це російська розробка, то північнокорейці самі не змогли б подовжити свій корабель. Принаймні так швидко і безпечно.

Крім того, на новому кораблі КНДР можна побачити "Панцырь-М" – російський зенітний ракетно-артилерійський комплекс із ракетами малого радіусу дії. Це перший випадок, коли "Панцырь-М" з’явився не на російському кораблі.

Крім цього, Північна Корея перемістила новий військовий корабель, пошкоджений під час невдалого запуску, в порт поблизу російського кордону, що може вказувати на роль Росії в ремонті судна.

Що це все означає

Військова співпраця між Володимиром Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином, який постачає йому боєприпаси для обстрілу України, судячи з усього, швидко розширюється. Розширення співробітництва зміцнює позиції обох країн у протистоянні Заходу. КНДР і РФ, перебуваючи під санкціями, прагнуть створити противагу США та їхнім союзникам, формуючи "єдиний фронт" з іншими країнами, такими як Китай та Іран.

Це загрожує як Заходу, так і Україні. Наприклад, нещодавно з’явилася інформація про те, що Північна Корея може розпочати виробництво дронів, які застосовує Росія у війні проти України. За словами голови ГУР Буданова, Росія вже активно допомагає Північній Кореї запустити таке виробництво. Йдеться про дрони типу "Гарпія" та "Герань" – російські назви для іранських "Шахедів-136". Якщо Північна Корея почне їх виробляти, це значно поповнить російські запаси.

Заступник генерального директора компанії з виробництва коштів РЕБ, авіаційний експерт та офіцер ЗСУ Анатолій Храпчинський у коментарі "Телеграфу" раніше заявив, що Росія, Іран і Північна Корея активно обмінюються військовими технологіями. "Це справжня "вісь зла", що діє за сприяння Китаю. Храпчинський переконаний, що це наслідки стратегічних помилок Європи та США, які дозволили Росії продовжувати тиснути на світ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Росії раділи прибуття першого поїзда з КНДР.