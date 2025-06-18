Без пасажирів і з єдиним вагоном: у Росії радіють прибуттю першого поїзда з КНДР (відео)

Поїзд ходитиме двічі на місяць

У Росію вперше за п’ять років прибув потяг із КНДР. Попри те, що поїзд був пасажирським, власне пасажирів у ньому не привезли. Та й вагон у складі був лише один.

Як повідомляють російські ЗМІ, 18 червня потяг №651 прибув до міжнародного пункту пропуску Хасан. Потім в Уссурійську оперативно оформили прибуття п’яти провідників, яким тепер доведеться їхати до Москви ще сім діб.

Зазначається, що поїзди маршрутом Пхеньян-Москва ходитимуть двічі на місяць, крім того, буде запущено поїзд з Пхеньяну в Хабаровськ. Він курсуватиме раз на місяць.

Попри те, що північнокорейці відправили порожній потяг, усі російські ЗМІ вже подали це як визначну подію.

Цей поїзд ходив і раніше, але маршрут закрили після початку пандемії у 2020 році. У російському Мінтрансі кажуть, що маршрут буде туристичним і вже похвалилися тим, що він буде найдовшим у світі – 10 тисяч кілометрів. Щоб проїхати весь маршрут, треба буде витратити 8 діб свого життя. І це лише в один бік.

Враховуючи, що для росіян з року в рік стає дедалі менше можливостей виїхати за кордон, то путівка у відому своєю "відкритістю" до відвідувачів та "туристичними пам’ятками" КНДР може бути не найгіршим варіантом скрасити сірі будні. Втім, ціна може відсіяти потік охочих втекти з Росії — хоча ціни на квиток з Москви поки не оприлюднені, але вже відомо, що з Пермі до Пхеньяну можна дістатися за 41,5 тисячі рублів (майже тисяча доларів).

Чи буде відкритий маршрут для пересічних громадян Північної Кореї чи лише для наближених до керівної партії осіб, невідомо.

Як повідомлялося раніше, північнокорейські громадяни масово прибувають до Росії для роботи на військово-промислових підприємствах. Молоді люди віком від 18 до 25 років використовуються як робоча сила, а за кожного уряд КНДР отримує близько тисячі доларів.