КНДР може почати масове виробництво дронів для Росії - що це означає для України та світу

Росія вже активно допомагає Північній Кореї запустити таке виробництво

Північна Корея може почати виробництво дронів, які Росія застосовує у війні проти України. Це ті самі "Шахеди", які запускають по українських містах.

Ці БПЛА планують виготовляти на північнокорейських підприємствах, а потім, ймовірно, завозитимуть назад у РФ. Такі дрони також створять загрозу для Південної Кореї. Про це в інтерв'ю виданню The War Zone розповів керівник української розвідки Кирило Буданов.

Що це означає для війни?

За словами Буданова, Росія вже активно допомагає Північній Кореї запустити таке виробництво. Йдеться про дрони типу "Гарпія" та "Герань" – це російські назви для іранських "Шахедів-136". Якщо Північна Корея почне їх виробляти, це значно поповнить російські запаси. Наразі Росія випускає близько 2000 дронів на місяць і хоче збільшити цей показник до 5000.

Виробництво "Шахедів" запустять в КНДР

Північна Корея вже має свої заводи з виробництва безпілотників. У них є дрони Saetbyol-4 та Saetbyol-9, які схожі на американські розвідувальні безпілотники. Також у КНДР є розробки, які імітують ізраїльські ударні дрони. Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїм заводам виробляти набагато більше зброї.

Не тільки дрони: що ще КНДР передає Росії?

Крім можливого виробництва дронів, Північна Корея вже постачає Росії іншу зброю. Буданов розповів, що точність північнокорейських ракет KN-23 (інша назва Hwasong-11), які Росія використовує в Україні, значно зросла. Хоча перша партія цих ракет, за даними української Генпрокуратури, була дуже неточною – приблизно половина з них відхилялася від курсу або вибухала.

До того ж російські війська отримують від КНДР артилерійські установки, зокрема 122-мм гармати Д-74, реактивні системи залпового вогню 107-мм та 240-мм, а також 170-мм артилерійські установки М1989 ("Коксани"). За словами Буданова, "Коксани" дуже ефективні – вони стріляють далеко і влучно. Вже 120 таких установок передали Росії.

Північнокорейська артилерійська установка M1989 Koksan

Анатолій Храпчинський: Це вісь зла, яка генерує нову зброю

Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт та офіцер ЗСУ Анатолій Храпчинський у коментарі "Телеграфу" пояснив, чому Росія залучає Північну Корею до виробництва дронів.

"Росія зрозуміла, що дорога зброя працює гірше, ніж масові атаки дешевими дронами типу "Шахед". Тому вона хоче виробляти якомога більше таких дронів", — пояснює експерт. Виробництво дронів у КНДР, а не в Ірані, пояснюється бажанням уникнути санкцій і свідчить про підготовку Росії до довготривалої війни.

За його словами, Росія, Іран і Північна Корея активно обмінюються військовими технологіями. "Це справжня "вісь зла", що діє за сприяння Китаю. Храпчинський переконаний, що це наслідки стратегічних помилок Європи та США, які дозволили Росії продовжувати тиснути на світ.

Щодо обсягів виробництва, то проблем з масштабуванням немає. "Можливо, частина електроніки збиратиметься в Ірані, частина — в Кореї, а в Росії буде повне доукомплектування. Таке розосереджене виробництво створює більше можливостей", — додає він.

"Ідея насправді дуже страшна", – підсумовує Храпчинський. "Просто так не відбудемось".

Валерій Яковенко: Санкції змушують шукати обхідні шляхи

Експерт у галузі безпілотних технологій, співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко також пояснив у коментарі "Телеграфу", чому Росія може залучати Північну Корею до виробництва дронів.

"Будь-які ініціативи щодо масштабування виробництва на території Москви душаться санкціями. Санкції працюють і спрямовані на те, щоб не лише готові пристрої, але і комплектуючі не могли постачати на територію РФ", – зазначає експерт.

За його словами, це може призвести до ризику збільшення кількості ворожих цілей в українському небі.

Яковенко вказує на можливі легші шляхи потрапляння китайських компонентів до Північної Кореї: "До території РФ ці компоненти відкрито не можуть постачатися. Водночас на території Північної Кореї можуть бути альтернативні ланцюжки постачання".

Водночас Яковенко застерігає: "Якщо ця інформація поширюється в російських медіа, то це може бути дезінформація. Поточні питання ми можемо розцінювати як гіпотетичні. Жорсткого підтвердження того, що це вже відбувається, немає".

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що США забрали в України засіб проти "шахедів" та ракет. Ми розповідали, що відомо про цю зброю.