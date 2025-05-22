Корейський бос KFC розлючений: його жахлива іграшка для війни накрилася мідним тазом

Він вже пообіцяв покарати винних

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав "катастрофічним провалом" часткове перекидання новітнього есмінця країни під час урочистої церемонії спуску на воду в порту Чхонджін. Корабель класу Choe Hyon – флагман амбітної військово-морської програми Пхеньяна – втратив рівновагу та ліг на борт на очах самого Кіма.

Про це повідомляє The Washington Post. За словами північнокорейського лідера, аварія стала наслідком "абсолютної недбалості, безвідповідальності та ненаукового емпіризму". Кім Чен Ин публічно розкритикував науковців, військових і працівників верфі та заявив про намір покарати винних. Інцидент, за оцінкою режиму, "миттєво зруйнував гідність і самоповагу держави".

Що сталося

Під час спуску 5-тисячотонного есмінця з причалу його корма занурилася першою, що спричинило пошкодження корпусу і втрату балансу. За оцінками південнокорейських військових, корабель у результаті ліг на борт і залишається у такому стані зараз. Знімки з супутників Maxar Technologies підтверджують факт невдалої бокової процедури запуску судна.

Невдалий спуск есмінця КНДР. Фото: Maxar Technologies/Reuters

Експерти припускають, що метод бокового спуску обрали через відсутність похилої платформи на верфі. На думку аналітика Карла Шустера, сам спуск і корпус зазнали серйозних пошкоджень, ремонт триватиме кілька місяців.

Як корабель став символом провалу

Есмінець Choe Hyon, названий на честь борця з японською окупацією, був представлений Кімом у квітні як флагман модернізованих збройних сил. Корабель мав стати відповіддю на американську систему Aegis і заявлявся як багатоцільова платформа з можливостями боротьби з повітряними, морськими, підводними й ракетними загрозами.

За інформацією аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень, проєкт есмінця міг стати елементом стратегічного посилення фронту КНДР, зокрема з урахуванням прагнень Пхеньяна створити атомний крейсер та підводний човен з ядерною установкою.

Ймовірно, КНДР отримала технічну допомогу від Росії в будівництві цього корабля на тлі зростання військового співробітництва між двома країнами після вторгнення РФ до України. Згідно з наказом Кіма, відновити есмінець мають повністю до червневого засідання ЦК Трудової партії Кореї.

"Бос KFC" — це сучасний сленговий вираз, яким жартівливо або іронічно називають людину з надмірною вагою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що лідер Північної Кореї та союзник Кремля Кім Чен Ин виступив із промовою в посольстві Росії. У дусі пропаганди він озвучив звинувачення щодо "нацизму" в Україні та знову погрожував Заходу війною.