Операція "Шойгу в Пхеньяні": експерти розповіли про мету візиту Росії до КНДР

Вигоду щодо співробітництва отримають і Росія, і КНДР

5 червня 2025 року секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, де провів зустріч із лідером КНДР Кім Чен Іном.

Сторони обговорили стратегічне партнерство, ситуацію навколо "української кризи" та, зокрема, зміцнення військової взаємодії, — про це повідомили місцеві інформагентства. Пхеньян ще раз підтвердив беззастережну підтримку Росії на міжнародній арені.

Цей візит відбувся на тлі проблем Росії із залученням людей до армії для війни — у Кремля все менше грошей:

з 5 червня у Башкортостані разова виплата для контрактників знизиться з 1,6 мільйона до 1 мільйона рублів;

загальна сума (враховуючи муніципальні та федеральні надбавки) в Уфі становитиме 1,7 млн, в регіонах — 1,4 млн рублів;

скорочення вже зафіксовано в інших регіонах, зокрема Ямало-Ненецькому АТ, Білгородській та Нижньогородській областях.

Політолог Аббас Галлямов назвав зменшення "підйомних" ознакою дефіциту коштів. "Гроші закінчуються. Тепер доведеться тиснути адміністративним ресурсом - будуть ламати людей через коліно", — заявив Галлямов. КНДР.

Що Росія шукає у КНДР

Військовий експерт Олег Старіков зазначив, що місія Шойгу, ймовірно, полягала в переговорах щодо постачання зброї та боєприпасів. "У Росії є проблеми з артилерійськими стволами, боєприпасами, САУ. А у КНДР цього – навалом. Вони мають заводи, виробництво, продукцію, яку потрібно утилізувати. Ось вони на нас все це й утилізують", – розповів експерт.

Олег Старіков

За його словами, КНДР здатна передавати Росії будь-яку кількість артилерійських систем та боєприпасів, проте якість таких снарядів невисока. Незважаючи на це, вони можуть бути ефективними при веденні "війни за площею".

"Війна площею" — це тактика, коли противник веде масовані обстріли без прицільного вогню, накриваючи широкі райони артилерією, авіацією чи ракетами. Мета не точкове знищення військових цілей, а максимальна поразка живої сили, інфраструктури та деморалізація населення.

Старих також не виключає, що північнокорейські солдати знову можуть бути залучені, проте сумнівається, що їх спрямують безпосередньо на поле бою в Україні — на його думку, вони будуть у складі угруповання, але в бойових зіткненнях не братимуть участі.

"Вони витривалі, володіють високими бойовими якостями, швидко адаптувалися до умов сучасної війни. Коли вони вели бойові дії на території Курської області, то виконували союзницькі зобов’язання з метою звільнення законної території Російської Федерації. Так, Росія записала окуповані території в Конституцію і оголосила їх "власними", але все ж таки вважаю, малоймовірно", – вважає експерт.

Балістика та артилерія

Авіаексперт Валерій Романенко у коментарі уточнив, що КНДР має в своєму розпорядженні значні запаси небезпечного для України озброєння: "Йдеться про ракети типу KN-23, KN-24, KN-25, стовбурової артилерії, а також мільйони артилерійських".

Північнокорейські боєприпаси можуть бути використані для контрбатарейної боротьби, завдання ударів по інфраструктурі, складах і техніці. Особливо важлива для РФ артилерія, оскільки вона й досі залишається основним інструментом ведення бойових дій.

"Дрони стали ефективнішими, але захищені об’єкти все одно потрібно знищувати артилерією. Самохідні гармати, ракети, снаряди – це головне, що КНДР може дати Росії", – наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з території Північної Кореї вдалося нелегально вивезти мобільний телефон, який мав інтегровані функції стеження. Пристрій автоматично замінював окремі корейські слова та робив скріншот екрану кожні п’ять хвилин.