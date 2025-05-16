Волонтер та адвокат пересварилися через вишиванки. Деталі скандалу

Вони не змогли порозумітися

У четвер, 16 травня, Україна відмічала День вишиванки. Це стало приводом для суперечки волонтерки та адвоката у мережі.

Адвокат Олександр Черних зробив іронічний допис на своїй Facebook-сторінці, який був спрямований проти тих, хто прикриває вдаваним патріотизмом непристойні вчинки. На нього відповіла українська мисткиня Мар’яна Чікало, між ними розгорілася суперечка.

Що не сподобалося Мар’яні Чікало

Вона попросила автора видалити допис, адже "це низько і ганебно, на руку рос. паблікам". Чікало заявила, що допис Черних образив особисто її.

"Я вдягла вишиванку сьогодні, бо я українка, волонтер Збройних Сил України, дочка Галичини і українська художниця. Ви зараз образили особисто мене цим недолугим дописом. Прошу видалити, бо у вас вже 5 поширень в маси. Зараз це підхватять спецслужби боліт і розтаскають по пабликах", — написала мисткиня.

Як відповів Олександр Черних

Адвокат у відповідь видалив Чікало з друзів. Про це він зробив окремий допис.

"Трошки почистив друзів! Усіх хто має ваву перекручувати факти, бачити зраду в критиці. А також одну пані з Галичини яка вважає, що мій сарказм щодо використання вишиванок як індульгенції від злочинів, вважає орківским іпсо", — написав він.

На цьому історія не закінчилася — Черних заявив, що жінка нібито телефонувала йому зі звинуваченнями. Він виклав скріни листування, Чікало звинувачувала адвоката у погрозах та пропонувала зустріч, у відповідь той пропонував їй "звернутися до лікаря".

"Історія з волонтером Марʼяна Чікало з Галичини не скінчилася. Почалися дзвінки, звинувачення в погрозах. Моя думка це важкий ПТСР і необхідна допомога психолога людині … Питання в тому, що вона вважає за допустиме забороняти комусь критикувати корупціонерів у вишиванках. І взагалі, якщо вона "волонтер" то може ночами телефонувати і погрожувати", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з нардепів прийшов у свято на засідання Верховної Ради у вишиванках. Зокрема відзначилася яскравими знімками у вишиванці лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.