Росія вербує "волонтерів" для підривів: вибух у Харкові – нова тактика терактів (фото, відео)

За вибухом стоїть 19-річна агентка, яку завербували через Telegram.

Російські окупанти застосували нову тактику в терактах проти українських військовослужбовців. В суботу в Харкові стався вибух — здетонувала саморобна вибухівка, захована в багажнику скутера.

Відео теракту облетіло всі місцеві телеграм-канали. За гарячими слідами Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали жінку, яка передала військовим замінований скутер. Агентка Росії виставила його як "волонтерську допомогу". Вибухівку активували, коли поруч були двоє військових.

Все відбулось біля кафе у Харкові. Здійснила передачу 19-річна харків'янка. Її завербували через канал в Телеграмі щодо пошуку роботи. Їй надали інструкції, як зібрати вибухівку, вона придбала все необхідне для цього та дистанційного підриву. Після створення саморобного пристрою заховала в багажнику скутера. "За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на "локацію", — йдеться в повідомленні СБУ.

Хоч вона і намагалась сховатися, її затримали за кілька годин після вибуху. Під час обшуку знайдено докази та невикористані компоненти вибухівки.

Вилучені докази

Затримана харків'янка

Щодо загиблих та постраждалих у спецслужбі не уточнили, проте затримана отримала підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, який призвів до загибелі людини. Санкція — довічне із конфіскацією майна.

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