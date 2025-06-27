У Запоріжжі пожежі, руйнування та пошкодження після атаки дронів: в ОВА розповіли про ситуацію

Окупанти щонайменше шість разів атакували місто безпілотниками

У Запоріжжі після російської нічної атаки 27 червня є пошкодження та руйнування нежитлових будівель. Попередньо, обійшлося без постраждалих та загиблих, дрони влучили по цивільному промисловому підприємству.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти завдали по місту щонайменше шість ударів безпілотниками.

"Росіяни завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі", – повідомив він.

Пошкоджено підприємство та гаражний кооператив (Запорізька ОВА)

Як писав "Телеграф", у вівторок, 24 червня, у Дніпрі пролунали сильні вибухи внаслідок ракетного удару, завданого з боку російських військ. Удар прийшовся на головний залізничний вокзал міста, пасажирський поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя" та цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили по цивільному населенню та відразу почали брехати з цього приводу, розповідаючи про "атаку на військові об'єкти" та "ракету ППО".

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Сумській області, вбивши трьох людей, зокрема й 8-річну дитину. Близько опівночі 24 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району. Також окупанти обстрілювали Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, в обох містах є загиблі через російський удар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти в ніч на 23 червня атакували Київ та Білу Церкву балістичними ракетами. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерхівку, на жаль, були загиблі та поранені.