Київ та Білу Церкву обстріляли балістикою: що відомо про чергову атаку

Щонайменше три ворожі ракети летіли у бік Білої Церкви та Києва

Російські окупанти в ніч на 23 червня намагалися атакувати Київ та Білу Церкву балістичними ракетами. З районів Брянська та Курська фіксувалося щонайменше три пуски балістичних ракет – попередньо, російських "Іскандер-М", або північнокорейських KN-23.

Власний кореспондент "Телеграфу" повідомив про один сильний вибух в столиці. За даними моніторингових каналів, щонайменше одна балістика намагалася залетіти курсом на Київ через Бровари, але була ліквідована. Одна балістика летіла на Київ зі сходу, а ще одна ракета прилетіла у Білу Церкву. Що сталося з четвертою ракетою, яку запустили росіяни, поки що невідомо – попередньо, або не злетіла, або впала десь по дорозі.

Про наслідки російської атаки поки що нічого не повідомлялося. У небі над Києвом залишаються ударні безпілотники ворога – не менше семи одиниць, повітряна тривога триває, мешканців столиці просять перебувати в укриттях до відбою.

Зазначимо, у Києві під час чергового нальоту БПЛА на Україну пролунали вибухи в ніч на 23 червня. Російські окупанти намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, протиповітряна оборона ліквідувала загрози, але є падіння уламків у кількох районах столиці, внаслідок атаки постраждали люди.

Нагадаємо, що 21 червня ввечері вибухи лунали в Сумах. Монітори писали, що нібито є влучання дрона в багатоповерхівку. Однак в ОВА повідомили, що росіяни атакували Суми ударним дроном "Ланцет". Зафіксовано також пошкодження приміщення одного з підприємств. До цього росіяни у ніч на 21 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті було чутно багато вибухів, в одному з районів міста спалахнула пожежа.