В Запорожье пожары, разрушения и повреждения после атаки дронов: в ОВА рассказали о ситуации

Оккупанты по меньшей мере шесть раз атаковали город беспилотниками

В Запорожье после российской ночной атаки 27 июня есть повреждения и разрушения нежилых зданий. Предварительно обошлось без пострадавших и погибших, дроны попали по гражданскому промышленному предприятию.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, оккупанты нанесли по городу по меньшей мере шесть ударов беспилотниками.

"Россияне нанесли по меньшей мере 6 ударов БпЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары", – сообщил он.

Повреждены предприятие и гаражный кооператив (Запорожская ОВА)

Как писал "Телеграф", во вторник, 24 июня, в Днепре раздались сильные взрывы в результате ракетного удара, нанесенного со стороны российских войск. Удар пришелся на главный железнодорожный вокзал города, пассажирский поезд №52 "Одесса — Запорожье" и гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли и пострадали. Россияне ударили по гражданскому населению и сразу начали врать по этому поводу, рассказывая об "атаке на военные объекты" и "ракете ПВО".

Напомним, недавно россияне ударили по Сумской области, убив трех человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Около полуночи 24 июня российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из сел Верхнесыворотской общины Сумского района. Также оккупанты обстреливали Славянск и Краматорск на Донетчине, в обоих городах есть погибшие из-за российского удара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты в ночь на 23 июня атаковали Киев и Белую Церковь баллистическими ракетами. В результате атаки была разрушена многоэтажка, к сожалению, были погибли и ранены.