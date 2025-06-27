Загроза ракетної атаки: росіяни випустили ракети "Калібр" з Чорного моря (оновлено)

Російські окупанти випустили ракети з моря, вибухи чули у Дніпрі

Росіяни в ніч на 27 червня атакували Україну ракетами "Калібр". Попередньо, було випущено до семи ракет кораблями зі складу залишків Чорноморського флоту РФ, ракети атакували Дніпропетровщину та Старокостянтинів.

Про атаку повідомили Повітряні сили. Моніторинг підтвердив інформацію Повітряних сил та оцінив кількість випущених ракет у не менше, ніж п'ять-сім одиниць.

"Крилаті ракети з півдня в напрямку Кіровоградщини. Ще ракета з півдня в напрямку Дніпропетровщини", – сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

03:59 Ракети знешкоджено. Дорозвідка.

03:55 Чотири ракети зафіксовано курсом на Старокостянтинів, інформація про ліквідацію була передчасною. Протиповітряна оборона працює, над містом пролунали вибухи.

03:50 Залишки "Калібрів" розвернулися у напрямку Старокостянтинова, який вже сьогодні був атакований ракетами "Кинджал", але на шляху туди були ліквідовані. Ведеться дорозвідка по ракетах. Попередньо, окупанти застосували від п'яти до семи ракет "Калібр", частина з яких атакувала Дніпро, а частина намагалася прорватися до Старокостянтинова.

03:45 Дві крилаті ракети зафіксовано у Білоцерківському районі Київщини, все ще тримають курс на Київ.

03:40 Фіксується до чотирьох крилатих ракет курсом на Київ – їх виявлено на півдні Київської області.

03:35 Припускається, що крилаті ракети летять у бік Київської області. На Київ заходить чергова група БПЛА.

03:30 Моніторингові канали повідомили, що приблизно п'ять крилатих ракет взяли курс на Черкаську область. Ще дві крилаті ракети через Запоріжжя та Нікополь пролетіли у напрямку Дніпра, пізніше у місті було чутно вибухи.

Як писав "Телеграф", у вівторок, 24 червня, у Дніпрі пролунали сильні вибухи внаслідок ракетного удару, завданого з боку російських військ. Удар прийшовся на головний залізничний вокзал міста, пасажирський поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя" та цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили по цивільному населенню та відразу почали брехати з цього приводу, розповідаючи про "атаку на військові об'єкти" та "ракету ППО".

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Сумській області, вбивши трьох людей, зокрема й 8-річну дитину. Близько опівночі 24 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району. Також окупанти обстрілювали Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, в обох містах є загиблі через російський удар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти в ніч на 23 червня атакували Київ та Білу Церкву балістичними ракетами. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерхівку, на жаль, були загиблі та поранені.