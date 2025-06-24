Росіяни вже брешуть про обстріл Дніпра та пошкоджений потяг: що вони вигадали цього разу
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Російська пропаганда почала писати фейки відразу після влучання
У вівторок, 24 червня, у Дніпрі пролунали сильні вибухи внаслідок ракетного удару, завданого з боку російських військ. Удар прийшовся на головний залізничний вокзал міста, пасажирський поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя" та цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Одразу після атаки російські Telegram-канали почали поширювати дезінформацію, нібито ракета влучила в оборонне підприємство "Південмаш", а поблизу поїзда спрацювала українська ППО. "У Дніпрі ракетний удар завданий по оборонному підприємству "Південмаш". Ракета української ППО прилетіла поруч з поїздом, це – провокації Зеленського для саміту НАТО", — заявили кремлівські пропагандисти.
Центр стратегічних комунікацій спростував ці твердження. За офіційною інформацією від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог цілеспрямовано атакував цивільні об'єкти: гуртожиток, гімназію, адміністративну будівлю, лікарню, поліклініку та щонайменше 14 шкіл і дитячих садків.
"Травми отримали пасажири потяга. Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", — зазначив Лисак.
Міський голова Борис Філатов додав, що пошкоджень зазнав і приватний сектор. "Укрзалізниця" підтвердила, що поїзд, який опинився в зоні ураження, зазнав пошкоджень, а деякі пасажири отримали травми. Усіх людей оперативно евакуювали в укриття, на місці працюють рятувальники й медики.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 21 червня Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по Кременчуку в Полтавській області. Попри заяви про "удари по військовій інфраструктурі", на місці атак виявлено залишки касетних боєприпасів, заборонених у багатьох країнах.