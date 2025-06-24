Росіяни вже брешуть про обстріл Дніпра та пошкоджений потяг: що вони вигадали цього разу

Російська пропаганда почала писати фейки відразу після влучання

У вівторок, 24 червня, у Дніпрі пролунали сильні вибухи внаслідок ракетного удару, завданого з боку російських військ. Удар прийшовся на головний залізничний вокзал міста, пасажирський поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя" та цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Одразу після атаки російські Telegram-канали почали поширювати дезінформацію, нібито ракета влучила в оборонне підприємство "Південмаш", а поблизу поїзда спрацювала українська ППО. "У Дніпрі ракетний удар завданий по оборонному підприємству "Південмаш". Ракета української ППО прилетіла поруч з поїздом, це – провокації Зеленського для саміту НАТО", — заявили кремлівські пропагандисти.

Росіяни прив'язали фейк про обстріл Дніпра до саміту НАТО

Центр стратегічних комунікацій спростував ці твердження. За офіційною інформацією від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог цілеспрямовано атакував цивільні об'єкти: гуртожиток, гімназію, адміністративну будівлю, лікарню, поліклініку та щонайменше 14 шкіл і дитячих садків.

"Травми отримали пасажири потяга. Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", — зазначив Лисак.

Міський голова Борис Філатов додав, що пошкоджень зазнав і приватний сектор. "Укрзалізниця" підтвердила, що поїзд, який опинився в зоні ураження, зазнав пошкоджень, а деякі пасажири отримали травми. Усіх людей оперативно евакуювали в укриття, на місці працюють рятувальники й медики.

Внаслідок обстрілу міста постраждала цивільна інфраструктура

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 21 червня Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по Кременчуку в Полтавській області. Попри заяви про "удари по військовій інфраструктурі", на місці атак виявлено залишки касетних боєприпасів, заборонених у багатьох країнах.