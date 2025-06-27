Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: в одному з районів міста пожежа

Запоріжжя атакували ворожі дрони, є наслідки

Росіяни вночі на 27 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. За даними моніторингу та місцевих каналів, окупанти спрямували на місто щонайменше п'ять БПЛА, після атаки в одному з районів виникла пожежа.

Про атаку повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він підтвердив роботу протиповітряної оборони у Запоріжжі та області, а також закликав містян перебувати в укриттях.

За даними місцевих каналів, в одному з районів після вибухів спалахнула пожежа. Офіційних повідомлень про наслідки ворожого нальоту поки що немає, попередньо є падіння уламків збитого БПЛА. Про руйнування, постраждалих або загиблих не повідомлялося.

Як писав "Телеграф", у вівторок, 24 червня, у Дніпрі пролунали сильні вибухи внаслідок ракетного удару, завданого з боку російських військ. Удар прийшовся на головний залізничний вокзал міста, пасажирський поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя" та цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Росіяни вдарили по цивільному населенню та відразу почали брехати з цього приводу, розповідаючи про "атаку на військові об'єкти" та "ракету ППО".

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Сумській області, вбивши трьох людей, зокрема й 8-річну дитину. Близько опівночі 24 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району. Також окупанти обстрілювали Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, в обох містах є загиблі через російський удар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти в ніч на 23 червня атакували Київ та Білу Церкву балістичними ракетами. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерхівку, на жаль, були загиблі та поранені.