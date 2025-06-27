У Дніпрі пролунали потужні вибухи: по місту вдарили балістикою (оновлюється)

Попередньо, ракету запустили з району Таганрогу

У Дніпрі, який ворог визнав однією із нових пріоритетних цілей, вдень 27 червня пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, місто атакували балістичними ракетами. Попередньо в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Факт вибухів підтверджує кореспондент "Телеграфу". Про небезпеку попереджали представники Повітряних Сил ЗСУ.

UPD. За кілька хвилин і в Дніпрі, і в Самару прозвучали повторні вибухи. Звук одного із них місцевий житель навіть встиг записати на відео.

Наразі відомо, що в Дніпрі є задимлення — однак про влучання офіційно не інформували. Однак відповідні фото вже ширяться мережею.

Стовп диму в Дніпрі після вибухів

Зазначимо, що Дніпро було атаковано ракетою за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги в регіоні.

Моніторингові пабліки повідомляли, що фіксувалася також і друга ціль. Вона, враховуючи наявні дані, ймовірніше за все, атакувала місто Самар Дніпропетровської області.

Попередньо, для цього обстрілу ворог міг використати ракети типу "Іскандер-М". Це ракети працюють за принципом "земля-земля". Рухається така ціль за параболою і може уражати об'єкти, що розташовані перпендикулярно до поверхні. Завдяки твердопаливному двигуну ракета може розвивати більшу швидкість та мати конкретний напрямок руху.

Нагадаємо, що останнім часом ворог все частіше атакує Дніпро. Лише кілька днів тому на місто була здійснена ще одна ракетна атака, через яку загинуло та постраждало немало людей. Одна із ракет поцілила поруч із місцевим залізничним вокзалом, внаслідок чого було пошкоджено вагон пасажирського потягу.

Цікаво, що в Росії вже встигли відбрехатися щодо цієї атаки та вигадати власну теорію щодо мети удару.