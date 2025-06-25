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Путін хоче знищити Дніпро? Експерт говорить про новий план РФ, чим можуть дістати до міста (карта)

Автор
Денис Подставной
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Росія може посилити обстріл Дніпра
Росія може посилити обстріл Дніпра

Росія нарощує терор проти українських міст

Удари балістикою по Дніпру 23 червня та обстріл Запоріжжя з РСЗВ у ніч на 24 червня можуть бути пов’язані та бути частиною нового російського кривавого плану. Його метою є посилення тиску на Україну перед майбутніми переговорами.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт та політолог Дмитро Снєгирьов у матеріалі "У Путіна новий план? Запоріжжя обстріляли потужною зброєю, чим дістають до міста і хто ще в небезпеці".

У статті Снєгирьов говорить про низку українських міст, яким може загрожувати небезпека. Серед них є Дніпро.

Варто нагадати, що лише під час удару 23 липня Росія вбила балістикою щонайменше 18 осіб. Ще близько 300 громадян отримали поранення. Це відбувається одночасно з нарощуванням ударів по іншим обласним центрам. Наприклад, по Запоріжжю запустили снаряди з РСЗВ, попередньо, з касетною бойовою частиною.

Що могла задумати Росія?

На думку Снєгирьова, ці удари можуть мати наступну мету — тиск на політичне керівництво України і змусити нас піти на російський ультиматум з приводу територіальних поступок.

"План росіян полягає в тому, щоб перетворити ті обласні центри, про які я вже говорив (зокрема Дніпро), на щось на кшталт Бахмута. Це тактика випаленої землі. Це і буде використано для тиску на Україну та Сполучені Штати. Також це, можливо, буде використано для дестабілізації суспільних настроїв на підконтрольних територіях, насамперед в обласних центрах. Тому завдання окупантів спровокувати внутрішні міграційні процеси, створити хаос паніку та недовіру до дій центральних та місцевих органів влади", — вважає він.

Чим Росія може дістати до Дніпра

Дніпро не знаходиться так близько до фронту, наприклад, як Запоріжжя, проте навіть до нього може дістати РСЗВ, з якого попередньо обстріляли сусідній обласний центр. Йдеться про "Торнадо-С".

"Торнадо-С" — це російська РСЗВ, призначена для ураження живої сили та техніки. Заявлена дальність стрільби (залежно від снарядів) може сягати 120 кілометрів.

Однак головною загрозою експерт називає можливість масштабування ударів із використанням С-300 (ЗРК, який може бити по наземним цілям).

"Кількість ракет у них велика, а строки придатності закінчуються. І тому росіянам треба їх утилізувати, але утилізація — це дорого. Тому, відповідно, утилізуватимуться у моменті завдання ударів по території України. Тобто вирішуватимуть для себе кілька питань", — сказав Снєгирьов

.Варто зазначити, як пише "РБК-Україна", точна дальність стрільби радянських ракет С-300 по наземних цілях невідома. За різними оцінками може становити до 110-120 кілометрів. Тобто приблизно як у "Торнадо-С". Однак важливо відзначити, що точність ударів на максимальній дальності і у однієї, і у іншої зброї істотно знижується. Проте в 2023 році це не завадило росіянам вдарити по місту ракетами С-300/400.

Також для Дніпра особливу небезпеку становить балістика та ударні дрони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія атакувала Кременчук особливо небезпечною зброєю.

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#Україна #Росія #Дніпро #Війна