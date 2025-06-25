Путін хоче знищити Дніпро? Експерт говорить про новий план РФ, чим можуть дістати до міста (карта)

Росія нарощує терор проти українських міст

Удари балістикою по Дніпру 23 червня та обстріл Запоріжжя з РСЗВ у ніч на 24 червня можуть бути пов’язані та бути частиною нового російського кривавого плану. Його метою є посилення тиску на Україну перед майбутніми переговорами.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт та політолог Дмитро Снєгирьов у матеріалі "У Путіна новий план? Запоріжжя обстріляли потужною зброєю, чим дістають до міста і хто ще в небезпеці".

У статті Снєгирьов говорить про низку українських міст, яким може загрожувати небезпека. Серед них є Дніпро.

Варто нагадати, що лише під час удару 23 липня Росія вбила балістикою щонайменше 18 осіб. Ще близько 300 громадян отримали поранення. Це відбувається одночасно з нарощуванням ударів по іншим обласним центрам. Наприклад, по Запоріжжю запустили снаряди з РСЗВ, попередньо, з касетною бойовою частиною.

Що могла задумати Росія?

На думку Снєгирьова, ці удари можуть мати наступну мету — тиск на політичне керівництво України і змусити нас піти на російський ультиматум з приводу територіальних поступок.

"План росіян полягає в тому, щоб перетворити ті обласні центри, про які я вже говорив (зокрема Дніпро), на щось на кшталт Бахмута. Це тактика випаленої землі. Це і буде використано для тиску на Україну та Сполучені Штати. Також це, можливо, буде використано для дестабілізації суспільних настроїв на підконтрольних територіях, насамперед в обласних центрах. Тому завдання окупантів спровокувати внутрішні міграційні процеси, створити хаос паніку та недовіру до дій центральних та місцевих органів влади", — вважає він.

Чим Росія може дістати до Дніпра

Дніпро не знаходиться так близько до фронту, наприклад, як Запоріжжя, проте навіть до нього може дістати РСЗВ, з якого попередньо обстріляли сусідній обласний центр. Йдеться про "Торнадо-С".

"Торнадо-С" — це російська РСЗВ, призначена для ураження живої сили та техніки. Заявлена дальність стрільби (залежно від снарядів) може сягати 120 кілометрів.

Однак головною загрозою експерт називає можливість масштабування ударів із використанням С-300 (ЗРК, який може бити по наземним цілям).

"Кількість ракет у них велика, а строки придатності закінчуються. І тому росіянам треба їх утилізувати, але утилізація — це дорого. Тому, відповідно, утилізуватимуться у моменті завдання ударів по території України. Тобто вирішуватимуть для себе кілька питань", — сказав Снєгирьов

.Варто зазначити, як пише "РБК-Україна", точна дальність стрільби радянських ракет С-300 по наземних цілях невідома. За різними оцінками може становити до 110-120 кілометрів. Тобто приблизно як у "Торнадо-С". Однак важливо відзначити, що точність ударів на максимальній дальності і у однієї, і у іншої зброї істотно знижується. Проте в 2023 році це не завадило росіянам вдарити по місту ракетами С-300/400.

Також для Дніпра особливу небезпеку становить балістика та ударні дрони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія атакувала Кременчук особливо небезпечною зброєю.