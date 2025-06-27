В Днепре прогремели мощные взрывы: по городу ударили баллистикой (обновляется)

Ранее ракету запустили из района Таганрога.

В Днепре, который враг признал одной из новых приоритетных целей, днем 27 июня прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, город атаковали баллистическими ракетами. Предварительно в регионе была объявлена воздушная тревога.

Факт взрывов подтверждает корреспондент "Телеграфа". Об опасности предупреждали представители Воздушных Сил ВСУ.

UPD. Через несколько минут и в Днепре, и в Самаре прозвучали повторные взрывы. Звук одного из них местный житель даже успел записать на видео.

Известно, что в Днепре есть задымление — однако о попадании официально не информировали. Однако соответствующие фото уже распространяются по сети.

Столб дыма в Днепре после взрывов

Отметим, что Днепр был атакован ракетой в считанные минуты после объявления воздушной тревоги в регионе.

Мониторинговые паблики сообщали, что фиксировалась и вторая цель. Она, учитывая имеющиеся данные, вероятнее всего, атаковала город Самар Днепропетровской области.

Предварительно для этого обстрела враг мог использовать ракеты типа "Искандер-М". Это ракеты работают по принципу "земля-земля". Движется такая цель по параболе и может поражать объекты, расположенные перпендикулярно поверхности. Благодаря твердотопливному двигателю, ракета может развивать большую скорость и иметь конкретное направление движения.

Напомним, что в последнее время враг все чаще атакует Днепр. Лишь несколько дней назад на город была совершена еще одна ракетная атака, из-за которой погибли и пострадали немало людей. Одна из ракет попала рядом с местным железнодорожным вокзалом, в результате чего был поврежден вагон пассажирского поезда.

Интересно, что в России уже успели соврать об этой атаке и придумать собственную теорию относительно цели удара.