В Днепре прогремели мощные взрывы: по городу ударили баллистикой (обновляется)
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Ранее ракету запустили из района Таганрога.
В Днепре, который враг признал одной из новых приоритетных целей, днем 27 июня прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, город атаковали баллистическими ракетами. Предварительно в регионе была объявлена воздушная тревога.
Факт взрывов подтверждает корреспондент "Телеграфа". Об опасности предупреждали представители Воздушных Сил ВСУ.
UPD. Через несколько минут и в Днепре, и в Самаре прозвучали повторные взрывы. Звук одного из них местный житель даже успел записать на видео.
Известно, что в Днепре есть задымление — однако о попадании официально не информировали. Однако соответствующие фото уже распространяются по сети.
Отметим, что Днепр был атакован ракетой в считанные минуты после объявления воздушной тревоги в регионе.
Мониторинговые паблики сообщали, что фиксировалась и вторая цель. Она, учитывая имеющиеся данные, вероятнее всего, атаковала город Самар Днепропетровской области.
Предварительно для этого обстрела враг мог использовать ракеты типа "Искандер-М". Это ракеты работают по принципу "земля-земля". Движется такая цель по параболе и может поражать объекты, расположенные перпендикулярно поверхности. Благодаря твердотопливному двигателю, ракета может развивать большую скорость и иметь конкретное направление движения.
Напомним, что в последнее время враг все чаще атакует Днепр. Лишь несколько дней назад на город была совершена еще одна ракетная атака, из-за которой погибли и пострадали немало людей. Одна из ракет попала рядом с местным железнодорожным вокзалом, в результате чего был поврежден вагон пассажирского поезда.
Интересно, что в России уже успели соврать об этой атаке и придумать собственную теорию относительно цели удара.