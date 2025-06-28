У охоронця Дуди у Києві помітили спірний знак: що він означає і чому розпочався скандал (фото)

Думки українців розділилися

У суботу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до України з прощальним візитом. Проте знімок із заходів викликав бурхливе обговорення у соціальних мережах.

Річ у тому, що у його охоронця помітили нагрудний символ "Армії Крайової", підпільної організації, яка за часів Другої світової війни була причетна до вбивств українців. Увагу на це звернув журналіст та боєць 13-ї бригади НГУ Вахтанг Кіпіані.

Саме фото спочатку було оприлюднено у соцмережі X канцелярії президента Дуди.

Фото охоронця Дуди

У мережі думки користувачів щодо того, як сприймати цей символ, помітно розділилися. Одна частина сприйняла це як провокацію, а інша запропонувала не шукати прихованих мотивів.

Думки мережі розділилися

Символ дуже поширений у Польщі

Як відомо, знак, що видно на грудях у охоронця Дуди, називається Котвиця. Він використовувався польським підпіллям, яке брало участь у боротьбі з нацистськими окупантами.

Вперше його використали 1942 року бійці підрозділу "Вавер", названого на честь району Варшави, де німці вперше влаштували масові страти мирних жителів (у грудні 1939 року). Відповідно комбінація символів PW спочатку позначала "Pomścimy Wawer" (Помстимось за Вавер), але потім його значення трохи змінили і перетворили на "Znak Polski Walczącej" ("Знак Польщі, яка бореться").

Цей символ використовувався багатьма підрозділами партизанів та громадянського підпілля, що входили до складу так званої Польської підпільної держави. У тому числі його використала і сумнозвісна в Україні Армія Крайова, яка під приводом боротьби з УПА влаштовувала нападки на мирне населення. Цей період є, напевно, найбільшим каменем спотикання у двосторонніх відносинах сучасних України та Польщі. При цьому не завжди в цьому контексті згадують те, що АК та УПА після завершення Другої світової війни досягли перемир’я і навіть проводили спільні операції проти НКВС (наприклад, Грубешівська операція).

Котвиця після 2015 року офіційно є знаком військ територіальної оборони Польщі, крім того, його використовують бійці елітного підрозділу GROM.

Як повідомлялося раніше, на початку червня у Польщі відбулися президентські вибори, під час яких з мінімальним відривом перемогу здобув консервативний політик Кароль Навроцький. Він не підтримує ідею вступу України до ЄС та НАТО, проте чітко визнає роль Росії як агресора.