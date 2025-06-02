Польща обрала нового президента. Що він говорив про Україну

Він проти вступу нашої країни до ЄС та НАТО

Вибори президента Польщі пройшли у неділю, 1 червня — відбувся другий тур голосування. Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів, більшість поляків проголосувала за антиукраїнського кандидата, висуванця партії "Право та справедливість" (PiS) Кароля Навроцького (50,89%), У його суперника, мера Варшави Рафала Тшасковського – 49,11%.

Що відомо про Кароля Навроцького

Кароль Тадеуш Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську в родині робітників. У 2003 році здобув ступінь спеціаліста з управління персоналом у Вищій школі бізнесу та адміністрування. У 2008 році здобув ступінь магістра історії в Гданському університеті. Ще за п'ять років став доктором гуманітарних наук. З 2009 року Навроцький працював в Інституті національної пам'яті, а у 2021 році очолив його.

Як Навроцький ставиться до України

Ставлення Навроцького до нашої країни неоднозначне історичні питання, зокрема Волинську трагедію. Майбутній президент Польщі неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польських жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин. На його переконання, без цього не може бути повноцінної співпраці між двома країнами.

Навроцький виступав проти членства України у ЄС до розв'язання історичних розбіжностей. Він вимагає від Києва взяти на себе відповідальність за "геноцид поляків на Волині".

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – казав він взимку 2025 року.

Також Навроцький проти вступу України в НАТО. На його думку, це приведе Альянс у стан війни з Росією.

"Звичайно, сьогодні дискусія щодо вступу України до НАТО є абсолютно безпідставною. Вступ України до НАТО поставить весь Північноатлантичний альянс у стан війни з Російською Федерацією", – заявив Навроцький.

Майбутній президент Польщі виступає за завершення війни Росії проти України мирною угодою. Проте він впевнений, що Україна та європейські країни мають брати участь у питанні територіальних поступок. Водночас Навроцький називав агресію РФ проти України терором.

На останніх теледебатах 23 травня Навроцький заявив, що його позиція щодо України не є "путінською пропагандою", а відображає думку "мільйонів поляків", які не згодні, щоб "Україна заливала нас зерном і створювала нерівні умови конкуренції". Водночас він наголосив, що як президент зробить "все, щоб дійсно підтримати Україну у військовому плані".

Раніше "Телеграф" розбирався, що у відносинах Варшави й Києва змінять вибори нового президента Польщі. Які є загрози.