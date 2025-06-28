У охранника Дуды в Киеве заметили спорный знак: что он значит и почему начался скандал (фото)

Мнения украинцев разделились

В субботу, 28 июня, действующий президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с прощальным визитом. Однако снимок с мероприятий вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Дело в том, что у его охранника заметили нагрудный символ "Армии Крайовой", подпольной организации, которая во времена Второй мировой войны была причастна к убийствам украинцев. Внимание на это обратил журналист и боец 13-й бригады НГУ Вахтанг Кипиани.

Само фото изначально было обнародовано в соцсети X канцелярии президента Дуды.

Фото охранника Дуды

В сети мнения пользователей относительно того, как воспринимать этот символ заметно разделились. Одна часть восприняла это как провокацию, а другая предложила не искать скрытые мотивы.

Мнения сети разделилось

Символ весьма распространен в Польше

Как известно, знак, который виден на груди у охранника Дуды, называется Котвица. Он использовался польским подпольем, которое участвовало в борьбе с нацистскими оккупантами.

Впервые его использовали в 1942 году бойцы подразделения "Вавер", названного в честь района Варшавы, где немцы впервые устроили массовые казни мирных жителей (в декабре 1939 года). Соответственно комбинация символов PW изначально обозначала "Pomścimy Wawer" (Отомстим за Вавер), но затем его значение чуть изменили и превратили в "Znak Polski Walczącej" ("Знак Польши, которая борется").

Этот символ использовался многими подразделениями партизан и гражданского подполья, входивших в состав так называемого Польского подпольного государства. В том числе его использовала и печально известная в Украине Армия Крайова, которая под предлогом борьбы с УПА устраивала нападки на мирное население. Этот период является, наверное, самым большим камнем преткновения в двусторонних отношениях современных Украины и Польши. При том не всегда в этом контексте вспоминают и то, что АК и УПА после завершения Второй мировой войны достигли перемирия и даже проводили совместные операции против НКВД (например, Грубешовская операция).

Котвица после 2015 года официально является знаком войск территориальной обороны Польши, кроме того его используют бойцы элитного подразделения GROM.

Как сообщалось ранее, в начале июня в Польше прошли президентские выборы, во время которых с минимальным отрывом победу одержал консервативный политик Кароль Навроцкий. Он не поддерживает идею вступления Украины в ЕС и НАТО, однако четко признает роль России как агрессора.