Початок липня влаштує українцям погодні "американські гірки". Після +36 різко похолодає

Літо цього року не дуже лагідне в плані погоди

Початок липня принесе в Україну дощі та доволі прохолодну погоду. Проте вже 4 липня країну накриє спека, яка зміниться різким похолоданням.

За прогнозом сайту ventusky, 4 липня спекотно буде майже по всій Україні, окрім північних областей. Місцями температура повітря прогріється до 35-36 градусів вище нуля. Варто зазначити, що прогнози цього сайту не є дуже точними, проте дають уявлення про погодні тенденції. Їх потрібно звіряти з прогнозами інших синоптиків.

Карта температури повітря на 4 липня

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру дають прогнози на п'ять днів вперед, проте на 3 липня вони також прогнозують високі градуси — в Херсонській та Миколаївській областях 35 градусів із позначкою "плюс", на решті українських територій — +26 +34 градуси.

Прогноз погоди на 3 липня

Спека протримається недовго

Проте вже наступного дня, за прогнозом ventusky, стане прохолодніше. Температура повітря спочатку знизиться на сході. А 9 липня похолодає на заході — навіть о 12 годині дня на Івано-Франківщині подекуди буде лише 11 градусів із позначкою "плюс".

Похолодання буде особливо відчутне на заході країни

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