Начало июля устроит украинцам погодные "американские горки". После +36 резко похолодает

Лето этого года не очень ласково в плане погоды

Начало июля принесет в Украину дожди и довольно прохладную погоду. Однако уже 4 июля страну накроет жара, которая сменится резким похолоданием.

По прогнозу сайта ventusky, 4 июля жарко будет почти по всей Украине, кроме северных областей. Местами температура воздуха прогреется до 35-36 градусов выше нуля. Следует отметить, что прогнозы этого сайта не очень точны, однако дают представление о погодных тенденциях. Их нужно сверять с прогнозами других синоптиков.

Карта температуры воздуха на 4 июля

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра дают прогнозы на пять дней вперед, однако на 3 июля они также прогнозируют высокие градусы — в Херсонской и Николаевской областях 35 градусов с отметкой "плюс", на остальных украинских территориях — +26 +34 градуса.

Прогноз погоды на 3 июля

Жара продержится недолго

Тем не менее уже на следующий день, по прогнозу ventusky, станет прохладнее. Температура воздуха вначале снизится на востоке. А 9 июля похолодает на западе — даже в 12 часов дня в Ивано-Франковской области кое-где будет всего 11 градусов с отметкой "плюс".

Похолодание будет особенно ощутимо на западе страны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жаркое лето может уничтожить урожай в Украине. Что будет при самом худшем сценарии.